Incentivi biciclette confermati nel Decreto Rilancio: bonus fino a 500 euro per bici classiche, a pedalata assistita e monopattini

Bonus biciclette 2020, confermato nel Decreto Rilancio firmato oggi dal consiglio dei ministri e presentato questa sera dal Presidente Conte, il contributo per incentivare l’acquisto di bici classiche, a pedalata assistita, monopattini e segway.

Un sospiro di sollievo per chi nei giorni scorsi vociferava la cancellazione di questi incentivi annunciati nelle bozze che stavano circolando, in particolare la versione dell’11 maggio 2020 in cui era scomparso l’intero articolo 205 “misure per incentivare la mobilità sostenibile” che conteva, tra le altre cose, il bonus fino a 500 Euro.

Sul #DecretoRilancio, grazie al lavoro incessante di questi giorni, il bonus per l'acquisto delle biciclette è realtà: i… Pubblicato da Sergio Costa su Mercoledì 13 maggio 2020

Come annunciato anche dal Ministro Costa, invece, l’incentivo è realtà e “i cittadini potranno comprare una bici classica, a pedalata assistita o monopattini e segway pagando solo il 40% , il restante 60% verrà coperto dallo Stato con un massimo di 500 euro. Il tutto grazie a un fondo del ministero dell’Ambiente di 120 milioni di euro.

Un modo per far ripartire il settore e rilanciare la mobilità sostenibile, divenuta necessaria ora che i trasporti hanno una capacità limitata a causa delle regole di distanziamento sociale.

Rimaniamo in attesa di conoscere, dunque, i dettagli contenuti nel decreto e le modalità operative per usufruire degli incentivi.