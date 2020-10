Incentivi biciclette: fino a 650 euro se abiti in Piemonte grazie al bonus della Regione

Il Piemonte è particolarmente generoso con le nuove forme di mobilità sostenibile per la fase post-emergenza Covid: la Regione ha appena annunciato che intorno alla metà di ottobre sarà pubblicato un nuovo bando per l’acquisto di veicoli che si cumulerà con gli incentivi statali ad oggi in vigore.

Ad essere ulteriormente incentivati dall’amministrazione regionale, oltre ad auto e due ruote elettriche, saranno gli acquisti anche di biciclette (e-bike comprese) con un ulteriore bonus di 150 euro che si aggiungerà ai 500 euro previsti dal “Bonus Mobilità” per un totale di 650 euro.

Il bonus salirà a ben 1.000 euro per l’acquisto di biciclette cargo per il trasporto di persone a pedalata assistita.

I dettagli e le modalità di accesso agli incentivi previsti dal provvedimento saranno diffusi, come detto, intorno alla metà di ottobre.

Fonte: Regione Piemonte