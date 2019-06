La prima tangenziale pedonale per bambini è completamente abbandonata! Salviamola! 

Un percorso casa-scuola e scuola-centro storico interamente pedonale e ciclabile che incentiva la mobilità sostenibile e le buone abitudini green: erano queste le nobili intenzioni di quanti hanno sostenuto tre anni fa la creazione della Tangenziale dei Bambini, a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Il problema ora? La Tangenziale dei bambini è stata completamente abbandonata.

È per questo che il Comitato Slow Town lancia una petizione, affinché il progetto “da sperimentazione si trasformi in infrastruttura permanente”, con il completamento di alcuni tratti e la messa in sicurezza di nove percorsi del Metrominuto, che dalla Tangenziale si dirigono verso centri di interesse come la Biblioteca, le piazze, le palestre, il teatro, i parchi e i musei.

Con tanto di indicazioni stradali, svincoli e servizi e attività commerciali collaterali, la Tangenziale dei Bambini è un percorso pedonale/ciclabile che si sviluppa su circa due chilometri lungo l’argine maestro del Po. Serve ai piccoli per andare e venire da scuola e dai luoghi più attrattivi del centro città, al riparo da traffico e dallo smog e senza rischio di incidenti.

Ma c’è un ma. Come si legge nella petizione, “inaugurata nel maggio del 2016 la Tangenziale dei Bambini è stata completamente abbandonata dall’Amministrazione Comunale nonostante abbia ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali tra cui il Premio Nazionale di Legambiente, Best Practice europea di Eurocities in occasione della Settimana Europea della mobilità sostenibile, Progetto pilota di ISPRA e Caso Studio di ELTIS”.

Per questo motivo, è necessario sbrigarsi, perché un progetto così bello e pensato apposta per i bambini non vada perso nei meandri di una bieca burocrazia. Quello che ci deve interessare è il futuro dei nostri piccoli!

