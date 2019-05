Scuolabus a pedali: i bambini si divertono (e si riducono smog e traffico)

Una bici collettiva è il nuovo mezzo di trasporto divertente ed ecologico per andare a scuola. Con un veicolo a pedali appositamente studiato, i bambini vengono accompagnati da casa a scuola, e viceversa.

In questo modo non solo si trasportano i più piccoli, ma anche valori come ecologia, movimento e condivisione. Un'idea che ha affascinato molte città di Europa, soprattutto in Francia e in Svezia, ma che in Italia stenta ancora a decollare.

Lo ricorda Made in Taranto, che chiede di adottare questa fantastica iniziativa proprio nel Comune di Taranto, i modo da ridurre traffico e smog, perché i genitori non dovrebbero prendere l’auto.

"Lo Scuolabus a pedali è partito in alcune scuole di Milano, Torino e Roma. Perché dunque non anche a Taranto? Nella nostra città bastano due gocce per scatenare una fila interminabile di auto in prossimità delle scuole: caos, inquinamento, doppie file scatenano l’inferno".

Noi vogliamo rilanciare questo appello, e anzi estenderlo a tutte le città!

Non siete ancora convinti? Portare i bambini con lo scuola bus a pedali è pedagogico e sensibilizza sui temi del trasporto eco-responsabile, del movimento quotidiano, della solidarietà e della sicurezza stradale... il tutto divertendosi!