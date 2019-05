Bike sharing inclusivo: parte a Torino il progetto di condivisione accessibile anche alle persone con disabilità

Si chiama ToHandBike ed è il primo bike sharing inclusivo in Europa dotato di mezzi accessibili anche alle persone con disabilità e ridotte capacità motorie. Il servizio di bici azionate dalla forza delle braccia, partito a Torino, metterà a noleggio 6 bici a pedalata manuale e 2 easybike. L’8 giugno partirà la sperimentazione.

Lanciata dalla Onlus Aips, Associazione italiana paralisi spastica, insieme a ToBike, l’iniziativa è la prima del genere in Italia e in Europa e va a incrementare il numero delle classiche biciclette gialle di Torino messe a disposizione dei cittadini.

Per il momento la sperimentazione prevede nove particolari biciclette “a pedalata manuale”, di cui sei sono Handbike, mentre le restanti tre sono Easybike, a cui è possibile attaccare una carrozzina.

Tutte le biciclette sono dotate di tre ruote e di un meccanismo speciale per pedalare con le mani e per poterne usufruire basterà prenotare il proprio mezzo online, che verrà poi recapitato direttamente al domicilio del richiedente.

Per accedere al ToHandBike, gli utenti dovranno iscriversi al servizio [TO]Bike e prenotare gratuitamente la propria bicicletta per un periodo di 3 giorni consecutivi. Per un tempo di utilizzo più lungo, ma fino a un massimo di 7 giorni, si pagherà invece una tariffa di 3 euro al giorno, che verranno scalati dal credito presente sull’abbonamento. Il mezzo sarà recapitato presso l’indirizzo indicato in fase di registrazione dall’utente e successivamente ritirato al termine del noleggio.

“Una città #accessibileatutti parte anche da una semplice passeggiata in bicicletta. Ho avuto il piacere di provare il prototipo dell’HandBike insieme ad un paio di amici e ho provavo un senso di libertà e d’inclusione mai provato prima – afferma Angelo Catanzaro, Presidente Aips. Questo progetto primo in Europa, sarà senza alcun dubbio esportato nelle altre città”.

La sperimentazione del ToHandBike partirà l’8 giugno, ma è possibile fare un giro di prova prenotando uno dei sei prototipi disponibili sul sito web tobike.it

Germana Carillo