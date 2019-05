Torna anche quest’anno la giornata nazionale della bicicletta, voluta dal ministero dell’Ambiente e giunta alla sua decima edizione. Domenica 12 maggio sono molte le iniziative e gli appuntamenti previsti in tutta Italia per divertirsi ma anche per sensibilizzare sull’uso di questo mezzo alternativo sostenibile e sui tanti vantaggi che offre.

Come già sappiamo, e vi abbiamo ricordato diverse volte, muoversi in bicicletta fa bene alla nostra salute ma anche all’ambiente. Ci permette di mantenerci attivi e allenati ma allo stesso tempo evita l’emissione di sostanze dannose nell’aria e consente di limitare l’inquinamento acustico.

In occasione della giornata sono previsti centinaia di eventi, organizzati da diverse associazioni su tutto il territorio nazionale. Si tratta soprattutto di pedalate ecologiche o escursioni guidate, ovviamente in sella alla propria bici.

Bimbimbici

La Federazione italiana Amici della bicicletta (Fiab) propone una nuova edizione di Bimbimbici, campagna nazionale nata per invogliare anche i più piccoli ad utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti (ad esempio recarsi a scuola) ma anche per puro divertimento. Pedalate per tutta la famiglia sono previste in oltre 200 città d’Italia lungo un percorso urbano predefinito e completamente sicuro. Qui potete vedere tutte le città aderenti.

Anche per questa edizione il tema sarà “Bimbimbici: nuova fiaba della bicicletta”, con nuovi personaggi favolosi che gireranno in sella e con un nuovo slogan molto efficace: “Andare a scuola in bicicletta… è una favola!”.

Bimbimbici si propone ogni anno anche di far riflettere le persone sull’importanza di creare nuove zone verdi e piste ciclabili nei centri urbani per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto sostenibile.

Appia Day

Chi abita a Roma può fare un salto, in bici ovviamente, sull’Appia antica dove è previsto l’Appia Day festival. Per l'occasione, questa splendida via sarà ancora più bella del solito dato che sono previsti tanti appuntamenti, non solo ciclotour ma anche monumenti aperti con visite guidate, possibilità di fare trekking, degustazioni di prodotti tipici, musica, spettacoli, attività per bambini e tanto altro. Per maggior informazioni date un’occhiata qui.

Bicincittà Uisp





Torna anche Bicincittà 2019, inziativa Uisp per chiedere più spazio e sicurezza per le due ruote. Coinvolte quest’anno sono 60 città italiane dove si svolgerà una pedalata aperta a tutti e non competitiva dislocata su percorsi urbani ma anche nei parchi. Il ritrovo è nel centro storico delle varie città che partecipano all’iniziativa e, pedalando a una velocità adatta anche ai ciclisti meno esperti, si andranno a raggiungere i siti simbolici e più importanti delle varie località. Previste anche aree di ristorno, feste, altre attività sportive e spettacoli. Qui il calendario 2019.

Vivi Avezzano in Bici

Tutto pronto anche per l’evento Vivi Avezzano in Bici, organizzato dal comune abruzzese in occasione della giornata della bicicletta. L’appuntamento che si dislocherà in 3 piazze: Piazza Risorgimento, Piazza della Repubblica e Piazza Torlonia, è però in agenda per la domenica successiva, ossia il 19 maggio. Prevista gita in bici per le vie della città, gimkana e caccia al tesoro. Qui il programma completo.



Ma gli eventi dedicati alla bicicletta non si esauriscono in questa domenica di maggio. I prossimi appuntamenti sono, il 3 giugno, la Giornata Mondiale della Bicicletta voluta dall’ONU e dal 15 luglio al 4 agosto la terza edizione di Appennino Bike Tour.

Leggi anche:

Francesca Biagioli