La Ciclovia del Sole prende sempre più forma ed entro un anno sarà possibile raggiungere Bologna da Verona solamente pedalando. A fine marzo, infatti, partiranno i lavori per completare il tratto bolognese di una delle piste ciclabili più grandi e attese d'Italia. Si conta di terminare entro il 2020 per poi procedere con il tratto fino a Firenze.

Una pista ciclabile di 670 chilometri tra Verona, Bologna e Firenze. Il 30 marzo partiranno i cantieri per terminare il tratto bolognese della Ciclovia del Sole. Già da anni è percorribile il tratto che dal Brennero arriva a Mantova, ma ora cominceranno ufficialmente i lavori per terminare i 46 chilometri che dalla Lombardia porteranno al capoluogo emiliano in bicicletta. Di questi, 32 chilometri ricalcheranno il tracciato dismesso della ferrovia Bologna-Verona.

Il costo dei lavori sarà di 5 milioni di euro e il termine previsto per giugno 2020. Dopodiché la palla passerà alla Regione Toscana per completare il tratto fino a Firenze.

La Ciclovia del Sole è un progetto ambizioso che rientra a sua volta nel circuito Euro Velo 7 che collegherebbe tutta l'Europa, da Capo Nord fino a Malta. Il progetto di fattibilità di questa "utopia europea a due ruote" è previsto per il 22 aprile.

