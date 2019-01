Una bici senza catena, che incorpora un telaio e un sistema di guida unici creati dal designer Rodger Parker. Si chiama Nubike. Cos'ha di speciale? Non occorre pedalare!

Nubike infatti si sposta pigiando su e giù sui pedali, garantendo una maggiore velocità con uno sforzo di gran lunga minore utilizzando i vantaggi meccanici della leva e della forza di gravità. In sostanza, non occorre più l'ampio movimento della gamba del ciclista, basta solo spingere i pedali.

L'idea di Parker è a caccia di fondi su Kickstarter dove spera di raccogliere 347.000 dollari nei prossimi 30 giorni.

Come è nata l'idea di produrre NuBike? A raccontarlo è il designer stesso, stanco di vedere i ciclisti con le mani unte, con le catene guaste. La moglie, poi, dopo anni e anni di pedalate aveva iniziato ad avere problemi alle ginocchia:

"Sapevo che doveva esserci un modo migliore. È difficile da credere, nei 150 anni di storia della bicicletta, nessuno ha affrontato questi problemi. Quindi ho accettato la sfida".

Ha iniziato a studiare, a disegnare ovunque sui trovasse, anche sui tovaglioli, per poi passare ai modelli in legno e plastica.

"Quando ho pensato che il mio progetto potesse funzionare, ho assunto un macchinista per fabbricare i miei progetti in alluminio aeronautico, una lega molto leggera e resistente.

Nel progettare poi il telaio, il designer ha tenuto conto del fatto che in passato alcuni si spezzassero letteralmente. Per questo, per eliminare il problema, NuBike ha progettato un telaio "I-Beam" in fibra di carbonio, modellato anche dall'interno, con un peso di appena 3 kg.

"Un nuovo telaio ottimizzato per il computer peserà ancora meno e ospiterà la maggior parte dei componenti disponibili in commercio; ruote, selle, manubri, ecc" spiega.

Le pedivelle più lunghe offrono più potenza alla ruota posteriore. La pedalata gravitazionale e quasi verticale, combinata con il peso del ciclista, produce una forza continua durante l'intera corsa. "In poche parole, NuBike è più efficiente " dichiara entusiasta.

Di certo i costi non sono proprio alla portata di tutti. Per avere una Nubike, con consegna a partire da agosto 2019, occorre sborsare 3600 dollari, circa 3150 euro.

Se siete interessati potete fare il preordine sulla pagina di Kickstarter dedicata al progetto.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso