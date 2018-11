Elon Musk si dichiara a favore della bicicletta elettrica e annuncia che Tesla potrebbe produrre un giorno una e-bike.Voi come la immaginereste?

Una bici elettrica firmata Tesla? Per ora è solo un’idea buttata lì da Elon Musk in un’intervista su una rivista americana.

Il Ceo del brand delle auto elettriche sportive più famose al mondo, dei raggi spaziali Space X, di Boring Company e di mille cose avveniristiche, si dichiara a favore della due ruote elettrica, ma mai e poi mai dello scooter ( “It lacks dignity” – “Non ha dignità” , dice).

“ Electric bike, I think we might do an electric bike, yeah ”, così risponde Musk a Kara Swisher che lo intervista su Recode sulla mobilità urbana e sui progetti del prossimo futuro. Anche perché è proprio in questo segmento che Elon Musk può fiutare un affare, dal momento che le bici elettriche sono sempre più diffuse negli Stati Uniti ma nessuno le produce. Le e-bike sono infatti importate e i prezzi ovviamente risentono dei dazi dell’Amministrazione Trump sulle importazioni.

Ora, come possa essere la e-bike a marchio Tesla non è dato saperlo, né tanto meno si conoscono i dettagli su come e quando potrebbe essere prodotta.

Genera curiosità l’idea di tale Kendall Toerner, studente di design, che ha mandato al sito Elektrek un render di una eventuale bici Tesla a pedalata assistita, denominata Model B (dove B sta ovviamente per bike).

Per il resto, motori ben nascosti, telaio pieghevole, computer di bordo.

In ogni caso, la gamma di prodotti Tesla continuerà ad allargarsi nei prossimi anni, tanto che includerà le due berline Model S e Model 3, il suv Model X, la sportiva Roadster e un veicolo commerciale di medie dimensioni, un camion e un pickup.

" Stiamo seguendo un percorso per offrire la gamma prodotti più entusiasmante di qualsiasi altra azienda del mondo ", ha concluso Musk.

Con la speranza che la bici elettrica targata Tesla arrivi davvero sul mercato, ma che soprattutto venga concepita non solo per pochi, ma accessibile alle tasche di molte persone.

Germana Carillo