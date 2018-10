Bici Decathlon, attenzione. Alcune tipologie presentano un difetto. Per questo la catena di negozi ha diramato un'allerta invitando chi le avesse acquistate nel 2017 a riportarle in uno dei punti vendita per la riparazione gratuita.

Si tratta della bici pieghevole Tilt 500 azzurra 500 gialla della marca Btwin. Quest'ultima rilevato che la leva della cerniera centrale può presentare una scarsa tenuta. Anche se tale anomalia non dovrebbe comportare alcun rischio per la sicurezza dell’utilizzatore, ne è stato disposto il richiamo e il controllo gratuito.

Non si tratta di tutti i modelli ma solo di quelli venduti dall’1/01/2017 al 13/09/2017. Se avete acquistato una di queste biciclette pieghevoli nel periodo indicato, è bene riportarle in negozio insieme alla carta Decathlon o alla mail che alcuni degli acquirenti potrebbero aver ricevuto (contenente appunto l'avviso di richiamo).

Una volta lì, la bici verrà sottoposta a un controllo gratuito e al ripristino in conformità. Fa sapere Decathlon che è possibile contattare il Centro Relazioni Clienti Omnicanale telefonicamente al numero 039 5979702 o ancora tramite la sezione Contattaci del sito.

Se potete, riportate la bici. Anche se non ci sono rischi per la sicurezza, è sempre meglio farla controllare. Sulle due ruote, così come in auto, la prudenza non è mai troppa.

Francesca Mancuso