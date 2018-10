Sembra un cappellino da baseball, ma in realtà è un casco per la bici ultra compatto che occupa lo stesso volume di una bottiglia d’acqua. Dopo una campagna di crowdfunding e vari test, il casco Park & Diamond è adesso in pre-ordine su Indiegogo.

Creato da ingegneri SpaceX, come dicevamo sembra un berretto da baseball ma è sicuro come un casco tradizionale e facilmente trasportabile perché può stare dentro uno zaino, una borsa o in tasca (si può arrotolare).

L’idea in realtà nasce da un evento tragico.

La sorella di David Hall, fondatore del casco assieme a Jordan Klein, aveva avuto un incidente mentre era in bici senza supporto tra le strade di Park e Diamond a Blacksburg, in Virginia. Dopo quattro mesi di coma, la ragazza fortunatamente si è ripresa, ma da questa esperienza Hall e Klein si sono interrogati su cosa fare per migliorare la sicurezza dei ciclisti.

Molti non usano il casco perché dopo devono portarlo in giro, altri non lo fanno per una questione di eleganza, mettono da parte il fattore sicurezza perché magari non trovano quello che gli si addice di più. Ecco allora che dall’unione dei due fattori, nasce proprio il caschetto Park & Diamond.

“Noi abbiamo pensato: "Cosa ci sta sempre in bici o in una borsa? Un posto per portare una bottiglia d'acqua. Quindi se il casco si riesce a inserire in quello spazio chi pedala può averlo sempre con sé”, spiega Klein.

La differenza con i caschi tradizionali rigidi è che questo non si rompe all’impatto, ma rimbalza. E’ disponibile in tre taglie, pesa 227 grammi, protegge da raggi UV e soddisfa gli standard di sicurezza US CPSC e EU EN-1078.

Per il pre-ordine clicca qui

Leggi anche:

Dominella Trunfio