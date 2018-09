La fibbia dei seggiolini per la bici può essere aperta moto facilmente dai bambini. Per questo motivo Britax Römer, famoso produttore, ha disposto il richiamo di quelle della cintura del Jockey Comfort perché potenzialmente pericolose.

Britax Römer ha scoperto infatti che il meccanismo di bloccaggio a due stadi delle fibbie per cinture JOCKEY² COMFORT può essere bypassato dai bambini e la fibbia può quindi essere aperta molto facilmente.

Nel peggiore dei casi, il bambino può slacciarsi senza essere visto dal genitore o da chi guida la bici e cadere dal sedile.

" Ciò può portare a lesioni gravi. Il JOCKEY² COMFORT è stato lanciato con questa fibbia a gennaio 2018 ed è certificato dal TÜV secondo la norma EN14344: 2004 e gli estesi requisiti TÜV della sicurezza testata da G S" assicura il produttore.

Britax Römer ha seguito il feedback degli utenti, ha studiato il problema e ha già identificato la possibile causa. Dalla metà di giugno 2018 è disponibile quindi una versione migliorata della fibbia della cintura di sicurezza che impedisce l'aggiramento del meccanismo di bloccaggio a due fasi.

"Se hai acquistato un JOCKEY² COMFORT con una versione già ottimizzata del blocco, non sei interessato da questa azione di scambio".

Spiega inoltre l'azienda che chi ha acquistato un JOCKEY² COMFORT potenzialmente interessato dal problema riceverà gratuitamente una nuova fibbia della cintura in modo da sostituirla con quella coinvolta dal problema. È possibile richiederla qui, indicando anche il numero di serie.

Come fare a sapere se il proprio seggiolino per la bici di questo marchio è sicuro oppure no?

Se le vostre fibbie sono uguali a quelle della figura di centro, dovete chiedere la sostituzione.

"Si prega di non utilizzare il JOCKEY² COMFORT fino a quando l'intero blocco non verrà sostituito " sottolinea Britax Römer.

A prescindere dal richiamo, è buona norma controllare spesso, durante una passeggiata in bici, se il bambino è correttamente seduto e se la cintura è allacciata. Soprattutto i più grandi riescono facilmente ad aprire la fibbia della cintura di sicurezza indipendentemente dal produttore del seggiolino.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso