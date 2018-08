La domenica pomeriggio per le strade di Venado Tuerto, a sud di Santa Fe, circola un trenino molto speciale: ecologico e realizzato con dei bidoni riciclati, ma l’ingrediente segreto è l’amore di un nonno per i suoi nipotini.

Dai rifiuti possono nascere tante cose, soprattutto se si hanno buone idee. Questo simpatico nonnino si è inventato un modo molto originale per portare i suoi nipotini a spasso.

Osvaldo, questo il nome del nonno, ha creato una sorta di trenino trainato dalla sua bicicletta. I sedili ecologici al 100% sono fatti di vecchi bidoni ridipinti a cui sono state aggiunte delle ruote per trasformarli in veri e propri mezzi di trasporto a impatto zero.

Nell’immagine che vedete Osvaldo porta a passeggio i bimbi, la foto ha fatto il giro dei social dopo essere stata scattata da Gustavo Davobe in un post che recitava: 'E il premio per il nonno dell’anno va a..'

La foto è stata condivisa moltissime volte:

Una sfilza di complimenti per questo super nonno.

"Ho 62 anni e mi sono sempre lavorato con il ferro, ho una fabbrica da 42 anni. Negli ultimi 5 anni mi sono dedicato ai miei nipoti. Mi piace fare delle cose per loro, come portarli in bicicletta e allora mi sono inventato questo modo per accontentare tutti”, ha detto Osvaldo.

I nipotini hanno aiutato il nonno scegliendo i colori: a turno i quattro bimbi indossano caschi e ginocchiere così da viaggiare in sicurezza. Osvaldo non si aspettava tutto questo scalpore.

“Per me è una cosa normalissima, mi diverto tantissimo a realizzare nuovi oggetti con materiali di recupero. Adesso i miei nipoti appena arrivano urlano: nonno andiamo”!

Insomma una bellissima storia che ci insegna che per divertirsi basta poco e che i nonni sono una preziosa risorsa per i nostri bimbi.

Dominella Trunfio