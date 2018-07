Decathlon ritira dal mercato due modelli di biciclette pieghevoli per un difetto al telaio che le rende poco sicure. A informare i suoi clienti è la stessa società francese che in un comunicato fa sapere di dover richiamare le biciclette BFOLD 700 e BFOLD 500.

Le squadre B’twin, infatti, avrebbero constatato che durante l’utilizzo il telaio può rompersi in corrispondenza della cerniera. È per questo motivo che si è deciso di procedere al richiamo delle bici BFold vendute dal 2013 al 2016.

Chi, quindi, si trova in possesso uno di questi due modelli acquistati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 è invitato a non utilizzarlo più e a recarsi in uno dei punti vendita Decathlon per una sostituzione o per un rimborso.

“ Nel rispetto della nostra politica di qualità e di sicurezza, e sempre all'ascolto dei nostri clienti – si legge nella nota – le squadre Decathlon hanno costatato che durante l’utilizzo il telaio pieghevole può rompersi in corrispondenza della cerniera. È per questo motivo che abbiamo deciso di procedere al richiamo delle biciclette BFOLD 700 e BFOLD 500 coinvolte ”.

Se avete uno di questi modelli, andate in uno dei negozi Decathlon a vostra scelta per procedere alla sostituzione della bicicletta con una conforme. Nel caso in cui la sostituzione non corrisponda alle vostre aspettative, tutto l’importo del prodotto potrà essere rimborsato.

Il Servizio Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sul sito decathlon.it oppure telefonicamente al numero 039 5979702.

Germana Carillo