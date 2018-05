Tutte le biciclette SLADDA di Ikea saranno ritirate dal mercato. Potrebbero improvvisamente rompersi le cinghie di trasmissione causando la caduta del ciclista. Ed è già successo.

Per questo la società svedese ne ha disposto il richiamo. Ad allertarle Ikea è stato un fornitore di componenti che le ha consigliato di procedere al ritiro a causa di problemi di sicurezza legati alla cinghia di trasmissione. Quest’ultima, infatti, secondo il fornitore, potrebbe rompersi all’improvviso facendo cadere chi si trova in sella.

A far presente il problema a Ikea sono stati anche 11 utenti, che hanno segnalato incidenti di questo tipo. Tra questi, due persone hanno riportato ferite lievi.