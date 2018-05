La bici per i bambini: come sceglierla e i vantaggi per la salute

Primavera, tempo di passeggiate e di temperature più miti. Cosa c'è di meglio di una bella pedalata all'aria aperta? Scopriamo insieme quali sono i benefici e le biciclette adatte ai più piccoli.

I vantaggi della bicicletta per i bambini

La primavera e l'estate sono sicuramente i mesi in cui si possono trascorrere più ore all'aria aperta. I bambini non aspettano altro. Il ciclismo, oltre che divertente, è davvero salutare per i bambini. Non solo permette loro di trascorrere del tempo all'aria aperta, ma garantisce anche dei benefici per la salute. In primo luogo, non affatica le articolazioni e permette di sviluppare il tono muscolare.

In secondo luogo, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e l'apparato cardiovascolare. Migliora poi la capacità respiratoria e la prontezza dei riflessi. La bicicletta aiuta anche ad avere una buona postura e a sviluppare il senso dell'equilibrio.

È tempo allora di scegliere una bici adatta a loro, tenendo conto anche del modo in cui la useranno.

Come scegliere la bicicletta

Ormai ce ne sono di tutti i prezzi e per tutti i gusti. Ma a cosa bisogna davvero fare attenzione nella scelta della bici? Sicuramente i bambini saranno attratti dall’estetica della bicicletta, ma questo è l’aspetto a cui prestare meno attenzione. Per andare in bici occorre guardare prima di tutto alla sicurezza, scegliendo la misura giusta e i materiali più indicati. Non è necessario spendere molto per acquistarla, perché a questa età le bici verranno cambiate spesso per accompagnare nel modo corretto la crescita del bambino. L’offerta bici Decathlon, tenendo in considerazione questi aspetti, rappresenta un buon compromesso tra qualità e prezzo.

La scelta della bici deve tenere conto di 3 criteri: l'età e l'altezza, i materiali e il tipo di pratica. Si va, infatti, dalle bici senza pedali per i più piccoli a quelle con le ruote da 12 a 14 pollici per i bambini fino ai 5 anni, mentre a 6 anni ne occorrerà un'altra tipologia.

Età e taglia

Come prima cosa occorre capire quale taglia scegliere, in base all'altezza e all'età del bambino.

Ad ogni altezza del bambino, infatti, corrisponde una taglia di bici.

Quest'ultima è espressa in pollici ed è data dal diametro dei cerchioni, che va da 10 a 24 pollici. Un pollice equivale a 2,54 cm. Prima dell'acquisto, è buona norma però misurare anche il cavallo, ossia la distanza tra il suolo e la seduta, meglio se con un libro tra le gambe.

Nella fascia d'età dai 6 ai 12 anni indicativamente possiamo orientarci su queste misure:

Tra 1m20 e 1m35 : bici 20 pollici.

Tra 1m35 e 1m55 : bici 24 pollici.

In generale, il bambino deve essere seduto in posizione eretta. Le ginocchia e le gambe non devono toccare il manubrio, ma non devono neanche essere completamente distese in posizione verticale.

Materiali, telaio e scelta del freno

Per quanto riguarda i materiali per il telaio, ne esistono in commercio diverse tipologie, anche in base all'uso: acciaio, fibra di carbonio, alluminio, titanio, bamboo e magnesio. Le bici per bambini sono soprattutto in acciaio, perché questo materiale è economico, elastico e abbastanza leggero.

Viene utilizzato sia per le bici da strada che per le MTB, perché è anche molto resistente. La ricerca ha eliminato anche il gap di peso che c’è con i telai in alluminio. Non a caso è la scelta dell'acciaio è la più diffusa.

Il freno nelle bici è disponibile in tre varianti: a tamburo, a pattino e a disco.

I freni a tamburo sono caratterizzati da un cilindro cavo di ghisa al cui interno si trovano due pattini abrasivi, che vengono spinti contro le pareti del cilindro tramite una leva collegata al freno. Avendo una superficie d'attrito maggiore, frenano meglio di quelli a disco, anche se dissipano meno bene il calore prodotto. Hanno però il vantaggio di una lunga durata e di scarsa manutenzione.

I freni a disco e quelli a pattino sfruttano entrambi il principio dell’attrito per la frenata. Un corpo viene mandato in battuta contro il componente in rotazione, sviluppando attrito che ne rallenta la velocità, sviluppando calore e usura. Nei freni a pattino, il corpo è il pattino che va in battuta contro la pista frenante del cerchio. Nel freni a disco, il corpo frenante è la pastiglia.

Tipo di pratica

A partire dai 6 anni, il bambino inizia a praticare il ciclismo diversamente. Occorre quindi scegliere una bici adatta non solo alla statura, ma anche all'uso che ne farà. Se la bici verrà usata per sentieri poco battuti o per la città, meglio scegliere modelli con telaio basso, con accessori tipo: il cestino anteriore, una sella confortevole, il cavalletto e il campanello. Per pedalare su terreni più accidentati, meglio privilegiare una bici MTB.

Ottime proposte possono essere trovate nei negozi Decathlon, all’interno della gamma bici junior (6-14 anni), in cui vi sono diverse tipologie di bici, tra cui MTB e Trekking, entrambe indirizzate ai bambini tra gli 6 e 8 anni (20 Pollici) e tra gli 8 e 12 anni (24 Pollici). Sono tutte realizzate con telaio al 100% in acciaio.

La Mtb Rockrider 500 Orange da 24' pollici, per esempio, è consigliata per bambini dagli 8 ai 12 anni ed è disponibile in tre colori: arancione scuro fluo, blu e giallo lime fluo. Ha 18 velocità, impugnatura girevole e forcella ammortizzata, adatta anche fondi sterrati.

Sempre per i maschietti, un'altra buona soluzione è offerta dalla Mtb Racing Boy 300 20''. Pensata per bambini dai 6 agli 8 anni (da 1,20m a 1,35m) che amano le escursioni. Questa bici è monovelocità, è robusta ed è dotata anche di campanello, luce anteriore e posteriore.

É un modello adatto sia per la città che per la campagna ed è disponibile in bianco.

Per le bambine che amano le escursioni e hanno tra 8 e 12 anni (da 135 a 155cm) si consiglia la Poply 500 Nera da 24'', che offre 5 velocità e una sella larga e imbottita. Dotata anche di cestino, cavalletto, parafango e carter di protezione, questa bici è adatta anche per le pedalate in città e su strada.

Per le bambine un po' più piccole, tra i 6 e gli 8 anni (da 1,20m a 1,35m), la Mistigirl 300 Monovelocità 20" offre robustezza e facilità d'uso. Disponibile in bianco, è dotata anche di luce anteriore e posteriore e campanello ed è una buona soluzione sia per l'utilizzo in città che in campagna.