Volvo svela il crash test più violento della storia

Qual è il test di sicurezza più importante di tutti? E’ a questa domanda che Volvo, Casa automobilistica che da sempre punta sull’affidabilità dei suoi veicoli, tenta di rispondere in uno spot pubblicitario che diventa, di fatto, un messaggio universale per tutti.

Sfruttando la sua reputazione sul tema sicurezza (tra le sue innovazioni più importanti c’è l’invenzione negli anni ’60 delle moderne cinture di sicurezza a tre punti), il costruttore svedese ha realizzato una clip promozionale ambientata tra il suo centro di prove e i ghiacci del Polo Nord che fa riflettere.

Nel video scopriamo Bjorn, uno svedese orgoglioso di presentarci i diversi test a cui sono sottoposte le Volvo per garantire la sicurezza, fino a quello più violento e pericoloso di tutti, il lancio dell’auto da un’altezza di 30 metri… O forse no? Ovviamente non tutto andrà come previsto e il finale farà riflettere oltre che sottolineare le scelte radicali adottate dal costruttore scandinavo. A partire da quella di abbandonare i motori Diesel (già oggi produce solo ibride ed elettriche) fino all’obiettivo ambizioso di una produzione interamente elettrica entro il 2030.

Uno spot che vale davvero la pena guardare fino alla fine…

LEGGI anche:

Dal 2030 le Volvo saranno tutte elettriche

Il Ghiacciaio dell’Antartide raggiunge il punto di non ritorno: il livello del mare si alzerà di oltre tre metri