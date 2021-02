Un SUV elettrico a 2.600 euro? Ecco il Lesheng K2 di Alibaba

La grande popolarità che in Cina stanno riscuotendo le “minicar” elettriche (come la Wuling Hong Guang Mini EV che in pochi mesi ha superato la Tesla Model 3 nelle vendite) sta facendo fiorire una serie di piccoli costruttori che si affacciano al mondo occidentale attraverso il noto portale di e-commerce Alibaba.com

Tra le proposte più curiose c’è il Lesheng K2, una sorta di “mini-SUV” con un interessante prezzo di appena 2.600 euro, a condizione che se ne acquistino almeno quattro, altrimenti il prezzo per un solo esemplare sale di circa 1.000 euro.

Il Lesheng K2 si distingue dalla numerosissima concorrenza per il look da fuoristrada, con tanto di paraurti in tubi, ruota di scorta appesa al portellone posteriore, gomme tassellate e altezza da terra leggermente superiore alla norma.

Ha quattro porte ed a bordo può ospitare quattro passeggeri (magari di statura non troppo elevata) con una lunghezza limitata ad appena 2,9 metri. Dell’equipaggiamento fanno parte anche l’aria condizionata ed un sistema di infotainment

Il motore ha una potenza di 4 kW e la velocità massima è di 52 km/h. L’autonomia fornita da classiche batteria al piombo-acido è di 100-120 km.

