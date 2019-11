Tesla Cybertruck, il futuristico pick-up elettrico con un’autonomia di oltre 800 chilometri

Arriva il Cybertruck e non assomiglia a nessun pick-up visto sinora. Si tratta del pick-up elettrico di Tesla, che giunge nuovo di zecca dallo Design Studio di Hawthorne, in California, appena fuori Los Angeles a un prezzo dichiarato di partenza di poco meno 40mila dollari, molto meno dei 50 che Elon Musk aveva preannunciato.

Si partirà infatti dai 39.900 dollari per la versione Single Motor a trazione posteriore e si arriverà ai 70mila dollari della Tri Motor AWD Long Range, il modello top di gamma con tre motori elettrici che garantirà prestazioni da autentica supercar.

La struttura del Cybertruck è quella che Musk chiama Esoscheletro, ossia una scocca che porta all’esterno la superficie di sicurezza realizzata in acciaio inossidabile di nuova concezione, ha detto il CEO di Tesla, “lo stesso metallo utilizzato per i razzi SpaceX” e resistente quanto basta per sopportare delle martellate sulle portiere.

Le parti trasparenti sono realizzate in vetro e strati di polimeri che possono assorbire gli urti e limitare i rischio di danni agli occupanti in caso di impatto.

Nella configurazione performante, il Cybertruck è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e arriva a una velocità massima di oltre 200 km/h, con un’autonomia superiore agli 800 km nel modello di punta, mentre le altre due garantiranno comunque fra i 400 e i 500 km.

Lungo quasi 6 metri e largo poco più di 2 metri, il pick-up Cybertruck ha fino a 6 posti a bordo e sul cassone lungo 1,98 metri (e che ha una copertura che si apre e si chiude elettricamente) può essere piazzato anche il nuovo quad della Tesla di cui non si sa altro ancora.

Prezzi e prestazioni delle tre versioni

Il modello d’ingresso, il Cybertruck Single Motor Rwd a trazione posteriore, sarà proposto con un prezzo di partenza di 39.900 dollari (36.058 euro), avrà un’autonomia di 402 km, scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 6,5 secondi, raggiungerà una velocità massima di 177 km/h e potrà trainare più di 3.400 kg.

Il Cybertruck Dual Motor AWD, invece, sarà in vendita a 49.900 dollari (45.095 euro) con trazione integrale e con una batteria che offrirà 80 km d’autonomia extra (per un totale di 483 km). La versione a trazione integrale sarà in grado di completare lo 0-100 km/h in meno di 4,5 secondi, di raggiungere i 193 km/h e di trainare rimorchi con masse superiori a 4.500 kg.

Nelle intenzioni di Tesla il nuovo veicolo dovrebbe arrivare nel 2020.

Germana Carillo