Stellantis: la gigafactory italiana sorgerà a Termoli. In Molise la produzione di batterie per le auto elettriche

L’annuncio ufficiale è arrivato ieri. Durante l’Electrification Day, Stellantis ha annunciato che il sito produttivo di Termoli, con l’impianto dedicato alla produzione dei motori del gruppo FCA, sarà riconvertito. Qui verranno realizzate le batterie delle future elettriche di Stellantis.

Come annunciato durante l’EV Day dell’8 luglio, il fabbisogno di batterie e componenti per EV di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque gigafactory in Europa e in Nord America e l’allocazione del terzo sito europeo in Italia, dopo quelli in Francia e Germania, è la conferma dell’impegno di Stellantis. L’identificazione dell’impianto powertrain di Termoli rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania”, ha detto l’AD Carlos Tavares.