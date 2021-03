Skoda Enyaq 50 iV, il SUV elettrico più economico di Skoda

Dopo aver immesso sul mercato le versioni 60 iV e 80 iV, Skoda lancia in Italia la Skoda Enyaq 50 iV, la versione più economica del SUV elettrico del costruttore céco.

La Skoda Enyaq 50 iV è dotata di batteria da 55 kWh, motore con potenza di 148 CV e autonomia massima fino a 361 km.

Passa da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi, mentre la velocità massima rimane limitata elettronicamente a 160 km/h così come le versioni con batteria di capacità superiore.

La dotazione di serie comprende gruppi ottici anteriori e posteriori a led, sistema di avviamento senza chiave, climatizzatore automatico bizona, interfaccia smartphone CarPlay e Android Auto con connettività via cavo e wireless e schermo di comando in plancia da 10”, sistema Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, regolatore di velocità, Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di biciclette e pedoni e sistema di chiamata automatica di emergenza.

La Enyaq è lunga 4,65 metri con spazio a bordo per cinque passeggeri e fino a 1.710 litri di volume di carico.

La Enyaq 50 iV è proposta a un prezzo che parte da 35.950 euro, a cui sottrarre gli incentivi statali e locali per i veicoli a zero emissioni.

Inoltre, essendo il prezzo di listino Iva esclusa inferiore a 30.000 euro, potrebbe beneficiare dello sconto pari al 40% annunciato ma non ancora confermato nella Legge di Bilancio 2021, per le persone fisiche con ISEE inferiore ai 30.000 euro.

