Buoni Viaggio per taxi e noleggio auto: al via anche a Roma, chi può usufruirne e come fare richiesta

Da un paio di giorni Roma Capitale ha attivato dei Buoni Viaggio per i taxi e il noleggio auto (Ncc) con conducente. Lo sconto sulla tariffa è riservato a donne maggiorenni, uomini over 65 e alle persone con disabilità che hanno già compiuto 18 anni e che non beneficiano dei servizi già messi a disposizione dal Comune. L’iniziativa, a cui hanno aderito anche altri comuni tra cui Milano, Parma e Bologna, è stata disposta e finanziata a livello nazionale dal Decreto Rilancio e dal Decreto Sostegni. Ma in cosa consiste esattamente? Grazie a questa agevolazione, il costo del viaggio sarà abbattuto del 50%, con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa.

Chi può beneficiare dei buoni viaggio

I beneficiari dovranno essere residenti a Roma e registrarsi preventivamente sulla pagina buoniviaggioroma.romamobilita.it utilizzando SPID, CIE o CNS. Per i disabili, entro 15 giorni dalla registrazione è necessario inviare a: permessistica@pec.romamobilita.it la certificazione medico-legale che comprovi l’appartenenza alla categoria di disabilità.

Il costo del viaggio, da pagare esclusivamente con bancomat o carta di credito, sarà abbattuto del 50% con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond mensile (tetto massimo di fondi che possono essere presenti sulla carta prepagata), per ogni utente registrato. Ogni giorno si potranno utilizzare fino a 2 Buoni Viaggio.

Riepilogando, l’agevolazione si rivolge a:

donne maggiorenni

uomini over 65

disabili maggiorenni

Info utili per i Taxi/NCC

Al termine di ogni corsa, i gestori taxi/NCC dovranno:

validare il Buono Viaggio – inquadrando il QR code oppure digitando il codice PNR fornito dall’utente

inserire l’importo della corsa sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it che calcola automaticamente lo sconto

riscuotere il pagamento, esclusivamente con carta di credito/bancomat

caricare sempre sul sito – entro 48 ore dal fine corsa – l’immagine della ricevuta di avvenuto pagamento della quota a carico dell’utente.

Per altre informazioni è possibile consultare il sito www.romamobilita.it

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Comune di Roma

Leggi anche: