Richiamata Smart elettrica fortwo EQ: il tetto può staccarsi e provocare incidenti, dice il Rapex

Attenzione alle Smart elettriche fortwo EQ. Il Rapex, il sistema rapido di allerta europea (European Rapid Alert System) ha evidenziato il rischio di incidenti per un difetto presente nel tetto dell’auto.

Il 15 luglio il Rapex ha pubblicato il bollettino A12/01071/21 diramato dalla Germania, secondo cui le auto elettriche Smart fortwo EQ hanno un problema molto serio che riguarda il tetto dell’auto. Quest’ultimo potrebbe staccarsi completamente rischiando di provocare gravi incidenti.

Il legame adesivo tra la sezione del tetto e il telaio del tetto può diventare debole nel tempo. Di conseguenza, il tetto potrebbe staccarsi completamente dal veicolo, aumentando il rischio di incidenti e lesioni per gli altri utenti della strada, si legge nell’avviso del Rapex.

Per questo, la Smart elettrica è stata richiamata a livello europeo. Ecco quali sono i veicoli coinvolti e da riparare secondo l’organo della Commissione europea.

In particolare, il richiamo coinvolge il modelli: BR 453. I veicoli interessati sono stati fabbricati tra il 26 giugno e l’11 dicembre 2020.

Se siete in possesso di una di queste auto, contattate il concessionario in cui è stata acquistata per sapere se anche la vostra è coinvolta.

Fonte di riferimento: Rapex

