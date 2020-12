Pneumatici da neve, la classifica dei migliori marchi e modelli di gomme invernali

Gli pneumatici da neve, chiamati anche invernali o termici, garantiscono una maggiore sicurezza durante la stagione fredda e in caso di pioggia, ghiaccio e neve e il loro utilizzo è disciplinato dal Codice della Strada. Ecco un’utile classifica per scegliere i migliori e affrontare le strade anche in caso di abbondanti nevicate.

Cosa sono gli pneumatici invernali e a cosa servono

Gli pneumatici invernali o pneumatici termici sono gomme per auto e altri mezzi realizzate con una miscela di materiali (gomma naturale e silice) in grado di conferire una struttura più morbida e flessibile, che non si irrigidisce alle basse temperature. (LEGGI anche: Cambio gomme invernali: dove, quando e come tutelarci)

Inoltre, il battistrada degli pneumatici invernali è dotato di scanalature molto sottili e profonde che assicurano aderenza su suoli bagnati o coperti da neve compatta e un efficace drenaggio dell’acqua in caso di pioggia che migliora sia la trazione sia la frenata.

Gli pneumatici invernali garantiscono dunque una migliore interazione tra le gomme e il fondo stradale durante la stagione fredda, anche a temperature molto basse e su fondi bagnati, ghiacciati o innevati, contribuendo a una guida sicura anche in condizioni meteo difficili e a una riduzione dei consumi.

Rispetto alle catene da neve gli pneumatici invernali offrono una maggiore sicurezza, così come risultano più sicuri in inverno rispetto agli pneumatici estivi – non adatti durante il periodo invernale – e alle gomme all season.

Gli pneumatici invernali sono obbligatori?

Gli pneumatici invernali – o gomme da neve – sono utili a garantire una maggiore sicurezza durante la stagione fredda e in caso di pioggia, ghiaccio e neve e il loro utilizzo è disciplinato dal Codice della Strada.

In linea generale, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, per tutti i veicoli a quattro ruote è necessario essere “muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“.

Gli enti hanno poi il compito di decidere, attraverso ordinanze specifiche, se imporre o meno l’obbligo sulle strade che gestiscono, segnalando l’obbligo a circolare con pneumatici da neve o catene e possono decidere di anticipare e posticipare tale obbligo fino a un mese (quindi dal 15 ottobre e fino al 15 maggio).

Per chi non rispetta l’obbligo e non dispone né di gomme termiche né di catene, sono previste sanzioni amministrative dai 41 ai 335 euro e alla decurtazione di tre punti dalla patente di guida, a seconda che la violazione venga accertata su strade di un centro abitato, strade extraurbane o autostrade.

Se dunque non si vogliono montare pneumatici da neve per la propria sicurezza, occorre comunque farlo per non incorrere nelle sanzioni.

Pneumatici da neve, la classifica

Di seguito, un’utile classifica stilata dei dieci pneumatici da neve migliori, giudicati da GripDetective sulla base di nove test europei effettuati sulle marche di gomme invernali in commercio.

1. Michelin Pilot Alpin 5 e Pilot Alpin 6

2. Hankook Winter i*cept RS2 e Winter i*cept evo3 w330,

3. Bridgestone Blizzak LM 005

4. Vredestein Wintrac Pro

5. BFGoodrich G-Force Winter 2 (Michelin)

6. Kleber Krisalp HP 3 (Michelin)

7. Goodyear Ultragrip 9+ e Ultragrip Performance +

8. Continental WinterContact TS 860.

9. Dunlop (Goodyear) e Uniroyal (Continental)

10. Giti Tire

Tutti gli pneumatici da neve si trovano in vendita dai gommisti e online e devono essere montati da personale qualificato.

Fonti di riferimento: Gripdetective/Normattiva

