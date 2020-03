Mercedes Formula 1 ha progettato in 4 giorni un innovativo ventilatore polmonare alternativo alla terapia intensiva

Veloci come un cambio gomme ai box, in Gran Bretagna gli uomini del team Mercedes di Formula 1 sono stati in grado di progettare e realizzare a tempo di record con il supporto degli ingegneri e dei sanitari del National Institute for Health Research UCLH Biomedical Research Centre un innovativo ventilatore polmonare che ha appena ottenuto anche l’approvazione da parte dell’Agenzia britannica di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA)

L’apparecchio, tecnicamente un Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), è stato prodotto in un brevissimo lasso di tempo grazie alla stretta collaborazione tra Mercedes-AMG High Performance Powetrains di Brixworth (il ramo di Mercedes che realizza i motori per la Formula 1) e l’Università di Londra, mentre il display per l’ossigeno viene fornito dalla Oxford Optronix: meno di 100 ore, quasi 5 giorni, sono bastate dall’incontro iniziale alla produzione del primo dispositivo.

Questo innovativo ventilatore è in grado di spingere l’aria e l’ossigeno inuna maschera per gonfiare i polmoni del paziente e diventa un trattamento alternavito per le perone troppo fragili per sottoporsi a procedure di ventilazione invasiva-

Un centinaio di questi saranno consegnati all’UCLH per le prove cliniche, ma si prospetta una rapidissima introduzione negli ospedali di tutto il paese in vista del previsto aumento dei ricoveri .

Il ventilatore polmonare è stato prima testato anche su pazienti in Italia ed in Cina ed ha funzionato alla perfezione nel supporto respiratorio necessario agli ammalati più gravi di Covid-19.

Il professor Bryan Williams, direttore del Centro di ricerca biomedica NIHR presso l’UCLH, ha dichiarato:

«Questo è un fantastico esempio di collaborazione nel settore delle scienze della vita e dell’industria del Regno Unito realizzato così rapidamente grazie alle partnership che il BRC ha coltivato in molti anni».

Soddisfatto ovviamente anche Andy Cowell, Managing Director di Mercedes-AMG High Performance Powertrains:

«La comunità della Formula 1 ha mostrato una risposta impressionante alla richiesta di supporto alle esigenze nazionali in questo momento attraverso un numero di progetti diversi. Siamo stati orgogliosi di mettere le nostre risorse al servizio di UCL per consegnare il progetto CPAP nel rispetto dei massimi standard e nel più breve tempo possibile».

Fonte: Mercedes AMG Formula One / UCLH