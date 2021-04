Mercedes EQB, il SUV elettrico a 7 posti a fine anno in Europa

Arriverà a fine anno anche sui mercati europei il nuovo Mercedes EQB, SUV completamente elettrico che sarà proposto in versione a cinque e a sette posti per puntare anche sulle famiglie numerose.

Presentata al Salone di Shanghai 2021, la EQB della Casa della Stella deriva dalla Mercedes GLB, ovvero il suo “alter ego” con motorizzazioni tradizionali, ma è stato profondamente rivisto nello stile, con linee più morbide ed aerodinamiche ed anche un abitacolo rivisitato.

La EQB misura in lunghezza circa 4,7 metri ed è in grado di accomodare gli occupanti su due o tre file. Nel caso si opti per la terza fila, questa può ospitare persone con statura fino a 1,65 metri e può accogliere anche i seggiolini per i bambini.

Il bagagliaio ha un volume di carico compreso tra 495 e 1.710 litri e tra 465 e 1.620 litri rispettivamente per il modello a cinque e a sette posti.

Condividendo la parte propulsiva con la più compatta Mercedes EQA, sarà proposto in Italia in diverse varianti: a due o quattro ruote motrici e diversi livelli di potenza fino a oltre 200 kW.

La capacità utile delle batterie, prodotte in Europa, è di 66,5 kWh. Per la EQB 350 4Matic (a quattro ruote motrici e 200 kW di potenza) l’autonomia è stimata in 478 km.

Sale così a quattro membri la famiglia delle elettriche EQ della Casa di Stoccarda, con la EQB che presto si aggiungerà al SUV compatto EQA ed alle berline elettriche EQE ed EQS.

