La prima auto elettrica a energia solare è pronta per la produzione di massa. Costerà 26.000 dollari

Catturare energia solare a sufficienza per muovere un’automobile da usare tutti i giorni è un sogno che l’uomo insegue da quasi due secoli. Il momento pare che sia arrivato grazie ad Aptera Motors, una startup californiana che ha in programma di commercializzare entro la fine del 2021 la sua Aptera, la prima vettura a energia solare omologata per circolare su strada.

Il futuristico design della Aptera che la fa assomigliare ad una Batmobile è dovuto ad una serie di ragioni squisitamente tecniche: era necessario innanzitutto limitare la resistenza aerodinamica, quindi spazio a linee curve che la fanno assomigliare ad un piccolo aeroplano.

Anche la costruzione è mutuata dall’industria aeronautica, visto che il corpo è costituito da gusci in fibra di carbonio, materiale che oltre alla rigidità necessaria offre un peso ridottissimo, aspetto molto importante per contenere al massimo gli sprechi di energia.

Inoltre la Aptera ha tre ruote, perché in questo modo si limita l’attrito con la strada che, insieme al peso, sarebbe superiore con le canoniche quattro ruote.

Queste caratteristiche uniche insieme ad una carrozzeria ricoperta di pannelli fotovoltaici secondo i fondatori di Aptera Motors permettono alla loro vettura di eliminare la necessità di essere ricaricata dalla rete elettrica, visto che basta la luce del Sole ad assicurarne un’autonomia di 60 km al giorno.

Aptera propone batterie di diverse potenze, da 25, 40, 60 o 100 kWh, e sostiene che con una ricarica completa da rete elettrica (la presa è comunque presente) della batteria da 100 kWh si può raggiungere un’autonomia di ben 1.600 chilometri.

La Aptera è anche molto veloce: accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (in pratica quanto una Ferrari…) e raggiunge circa 180 km/h.

I prezzi possono spaziare da 25.900 a 46.000 dollari, a seconda delle batterie e degli equipaggiamenti scelti. Negli USA già 7.000 clienti l’hanno prenotata.

