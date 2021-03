Kia EV6, dalla Corea un nuovo SUV elettrico

Kia ha diffuso le prime immagini del nuovo modello Kia EV6, la prima automobile costruita dalla Casa coreana su una nuova piattaforma sviluppata appositamente per i veicoli a trazione elettrica alimentati esclusivamente da batterie.

La Kia EV6 è un SUV/crossover che apre il lancio della nuova serie di Kia totalmente elettriche, che saranno tutte caratterizzate dalla sigla “EV” seguita da un numero che ne indicherà la collocazione nella gamma.

La EV6 inaugura anche il nuovo corso stilistico del costruttore, caratterizzato da linee molto moderne e pulite. Molto particolare l’abitacolo, caratterizzato da uno schermo curvo molto ampio che fornisce tutte le informazioni necessarie a guidatore e passeggero.

Non sono ancora state annunciate le caratteristiche tecniche della EV6. Ulteriori dettagli e il prezzo di lancio per il mercato italiano saranno svelati in una presentazione online prevista entro il primo trimestre del 2021.