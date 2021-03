Incentivi auto elettriche 2021: ecobonus con ISEE inferiore a 30.000, via libera dal MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto il decreto attuativo che offrirà ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro uno sconto del 40% sul prezzo di acquisto di auto elettriche fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento introdotto con l’ultima Legge di Bilancio ma non ancora in vigore, segnala Il Sole 24 Ore, è stato inviato al Ministero dell’Economia, che dovrà approvarlo a sua volta. Dopo di che l’ecobonus per le famiglie meno abbienti potrà finalmente diventare operativo.

La misura prevede un taglio del 40% sulla spesa sostenuta, che dovrà comunque essere inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva, non cumulabile con l’incentivo statale già in vigore che invece prevede bonus a seconda delle emissioni di CO2 e non pone limitazioni in funzione del reddito.

La potenza dell’auto elettrica da acquistare o da prendere in leasing dovrà essere inferiore o uguale a 150 kW.

Lo sconto sarà corrisposto direttamente dal concessionario, il quale lo recupererà attraverso il credito d’imposta.

La dotazione per l’acquisto di auto elettriche destinata alle famiglie con Isee sotto i 30.000 euro era stata stabilita in 20 milioni di euro. Bisognerà vedere se il MEF ritoccherà all’insù o all’ingiù questa cifra, oppure se la confermerà.

