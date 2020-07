Incentivi auto 2020: fino a 10mila euro per le elettriche e 3.500 euro per Euro 6

Approvati in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati gli incentivi per le auto elettriche e ibride così come a benzina e diesel Euro 6: via libera ad un emendamento del Decreto Rilancio che inserisce bonus sulle auto ecologiche con 10.000 euro per le elettriche e 6.500 per le ibride, anche cumulabili. Il testo ora passa alle Camere.

Il settore automotive ha subito un duro colpo a causa della crisi coronavirus e c’è un’oggettiva urgenza di rilanciare il settore per evitare ripercussioni economiche disastrose.

Inoltre, il rinnovo del parco auto potrebbe andare in una direzione più ambientalmente sostenibile, nonostante gli incentivi anche alle auto a benzina e diesel, che comunque sono riservati alle versioni meno inquinanti.

Potrebbe aver diritto in particolare a 10.000 euro di incentivo chi acquista un’auto elettrica, 6.500 una ibrida, e fino a 3.500 per una nuova a benzina o diesel Euro 6 con limiti alle emissioni, con possibilità di cumulare i bonus.

L’emendamento si unisce a quello appena approvato sull’ecobonus e sisma bonus esteso anche alle seconde case.

Il testo, comunque, deve ora passare alla Camera e al Senato. L’esame di tutto il Decreto Rilancio inizia il prossimo lunedì 6 luglio.

Fonti di riferimento: Ansa / Camera dei Deputati

