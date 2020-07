Incentivi auto: il Decreto Rilancio è legge, come ottenere bonus fino a 10mila euro

Ieri il Senato ha finalmente approvato il Decreto Rilancio, diventato ufficialmente legge. Tra le conferme arrivate anche quella per il bonus auto e moto, che permetterà di ottenere fino 10mila euro.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, ieri i senatori hanno licenziato il testo definitivo, rinnovando la fiducia al Governo.

Secondo la nuova e definitiva formulazione del decreto sono previsti incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista una nuova auto Euro 6, categoria in cui rientrano anche mezzi a benzina e diesel, rottamandone una vecchia di almeno 10 anni. Senza rottamazione, il valore dell”incentivo è dimezzato. Inoltre, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km).

Saranno le auto pèiù ecologiche a ottenere gli incentivi maggiori: per l’acquisto di un veicolo elettrico si potranno ottenere fino a 10mila euro, per uno ibrido 6.500.

Gli incentivi valgono anche per moto e motorini elettrici o ibridi, ma in questo caso l’ecobonus è fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo e scende a 3mila se l’acquisto viene effettuato senza rottamazione.

Il bonus sarà valido fino al 31 dicembre 2020 e con un limite di prezzo fino a 40 mila euro.

