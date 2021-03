Il furgone elettrico di Tesla avrà i pannelli solari sul tetto

In futuro i veicoli elettrici sfrutteranno sempre più la luce del sole. Il furgone a marchio Tesla che dovrebbe arrivare sulle strade dopo il Cybetruck e il tir elettrico del costruttore californiano sfrutterà l’intera superficie del tetto con celle fotovoltaiche che ne alimenteranno la batteria, ha anticipato Elon Musk in un’intervista con l’attore Joe Rogan nel suo podcast “The Joe Rogan Experience”.

Per il patron di Tesla sarà necessario impiegare il know how acquisito con le tegole fotovoltaiche Solar Roof per sviluppare una tecnologia proprietaria che consentirà maggiore autonomia ai veicoli attraverso la luce del sole.

Musk ha confermato allo stesso tempo che il lancio del suo furgone elettrico non è molto lontano. un settore che sta diventando molto interessante per tutti i costruttori, che si sono precipitati a mettere a punto veicoli professionali adatti alle consegne a batteria visto il trend che si prevede molto promettente delle consegne a domicilio grazie al boom dell’e-commerce ed in particolare del food delivery, che altrimenti diventerebbe un’attività ad eccessivo impatto ambientale.

Tra i nuovi costruttori di auto elettriche che si stanno affacciando sul mercato della partita è anche Rivian: realizzerà 100.000 van elettrici per Amazon.

LEGGI anche:

Tesla Model 2: l’auto elettrica da 20.000 euro sarà così?

Tesla Solar Roof: ecco cosa succede alle tegole fotovoltaiche subito dopo una nevicata

Le migliori auto elettriche da comprare con meno di 25.000 euro nel 2021