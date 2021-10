Ora puoi provare l’auto elettrica più ambita del momento: come prenotare il test drive della Hyundai Ioniq 5 nella tua città

Per 4 week end sarà possibile provare l’emozione di guidare la nuova Hyundai IONIQ 5 , una delle auto 100% elettriche più ambite del momento

Dal 30 ottobre al 21 novembre, la IONIQ 5 sarà disponibile per i test drive negli showroom Hyundai delle principali città italiane. Mentre a Milano un allestimento esclusivo permetterà di toccare con mano la virtuosità dell’economia circolare.

A partire da questa settimana sarà possibile recarsi da un concessionario Hyundai per provare gratuitamente il cross-over elettrico più ambito del momento, prenotando online il test drive . Il weekend del 30-31 ottobre è già sold-out, per questo bisogna affrettarsi per non perdersi gli altri appuntamenti.

Sarà emozionante vedere da vicino quest’auto 100% elettrica dal design futuristico, che nelle linee strizza l’occhio anche al passato . Accompagnati dagli Expert Drivers di Quattroruote sarà più facile comprendere in pieno la tecnologia e i vantaggi di questa auto che ambisce a rubare mercato a Tesla.

Design sportivo ed elegante 100% eco-sostenibile

La IONIQ 5 è un’automobile 100% elettrica con tanto di pannelli solari sul tetto nella versione più accessoriate dal design unico, sportivo ed elegante, arricchito dai materiali speciali ecocompatibili o derivati da fonti ecosostenibili, secondo il concetto “Progress for Humanity”.

Per chi avrà la fortuna di provarla, sarà possibile accarezzare i suoi sedili tappezzati con tessuti provenienti da bottiglie di plastica riciclate, con la lana e la pelle trattati con oli vegetali. O apprezzare la “paperette” delle portiere, un materiale riciclabile di ultimissima generazione simile alla carta. E poggiare i piedi sui tappetini in ECONYL®, un tessuto di nylon creato grazie al riciclo di reti da pesca e materiali di plastica recuperati dal mare. Una macchina alla quale si può parlare per eseguire numerosi comandi.

La IONIQ 5 si può caricare in una colonnina in soli 18 minuti, mentre la funzione “Vehicle-to-Load”, permette di caricare anche altri dispositivi elettrici come bici, monopattini o attrezzature per il campeggio.

Bella, pratica ma soprattutto molto green. Un auto che fa pensare ad un futuro possibile, dove il comfort e la sostenibilità vanno di pari passo. E questo appuntamento è l’occasione perfetta per toccare l’avvenire con mano.

A Milano lo show dell’economia circolare

A Milano, in piazza Gae Aulenti Portanuova, invece, grazie alla tecnologia “Vehicle to Load”, dal 27 ottobre al 7 novembre, si darà una dimostrazione della virtuosità di un’economia circolare. La IONIQ 5 fornirà energia ad un eco-compattatore che trasformerà delle bottigliette di plastica in rPET, un materiale riciclato molto versatile, usato nel settore tessile o nell’ambito alimentare.

Inoltre, se porti una bottiglietta di plastica da riciclare, potrai collaborare insieme alla Hyundai con “WAMI: Water with a mission”. Per ogni bottiglietta da riciclare nell’eco-compattatore, ne riceverai una prodotta da WAMI con materiale riciclato, donando, per ogni scambio, 100 litri di acqua potabile ad una famiglia dello Sri Lanka.

Le tappe della Driving Experience di IONIQ 5

Per 4 weekend consecutivi si potrà provare la sua guida fluida e silenziosa, nella propria città, passando impercettibili per il suono ma sicuramente invidiabili per il suo design e la sua eleganza. Ecco qui l’elenco delle città e degli showroom che partecipano all’iniziativa.

PRENOTA QUI il tuo test drive