Huawei sta vendendo auto ibride in Cina

Non ha il marchio Huawei sul cofano, ma si può dal 21 aprile comprare nei negozi Huawei cinesi la Seres SF5, un SUV già in commercio in patria realizzato dal costruttore partner del colosso asiatico dell’elettronica di consumo.

Lunga 4,7 metri, la SF5 è una ibrida plug-in lanciata nel 2019 dalla Seres, azienda di proprietà cinese fondata nel 2016 in California come SF Motors insieme all’ingegnere ex Tesla Martin Ebarhard.

La vettura è spinta da due motori elettrici abbinati ad un motore termico da 1.5 litri. La potenza complessiva è di ben 557 CV, grazie alla quale accelera da 0 a 100 km/h, secondo quanto sostiene il costruttore, in appena 4,7 secondi.

Il sistema, composto da centralina controllo motore, motori, riduttore, convertitore DC/DC, caricabatteria di bordo e centralina batteria trazione è stato infatti messo a punto da Huawei ed è stato denominato DriveONE Three-in-One Electric Drive.

La Seres SF5 secondo quanto dichiarato da Huawei è in grado di percorrere 180 km in modalità elettrica, mentre l’autonomia complessiva raggiungerebbe i 1.000 km.

Naturalmente molto curato ed avanzato ed il sistema di infotainment battezzato Huawei HiCar: offre un sistema audio ad 11 speaker, navigazione satellitare, musica e possibilità di acquistare beni e servizi attraverso il tablet sulla plancia dell’auto che raggruppa i comandi principali.

Il prezzo in Cina è equivalente a circa 31.600 euro per la Seres SF5 4×4 e a 27.600 euro per la 4×2.

