Google Maps suggerirà i percorsi con il minore impatto ambientale, risparmiando carburante ed emissioni

Google ha annunciato alcuni aggiornamenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per apportare miglioramenti alla popolare app di navigazione Google Maps, tra cui la possibilità di scegliere il percorso con il minore impatto ambientale in termini di consumi di carburante e dunque emissioni per gli automobilisti.

Agli automobilisti sarà suggerito in automatico attraverso lo smartphone il tragitto che comporta le minori emissioni di CO2 sulla base di un calcolo che tiene in considerazione parametri come il traffico, salite e discese e naturalmente la distanza.

Se quella del percorso “eco” sarà significativamente più lunga e dunque superiore anche il tempo impiegato, sarà proposta l’opzione della percorrenza più breve, offrendo inoltre agli utenti una stima delle emissioni di anidride carbonica previste dalle diverse alternative.

Il servizio, già pronto per i sistemi operativi Android e Apple iOs, partirà alla fine dell’anno negli USA sfruttando i dati forniti dallo U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Lab, per poi essere esteso progressivamente al resto del mondo.

Tra le nuove funzioni che saranno incluse nelle mappe di Google vi sono anche informazioni sulla qualità dell’aria in una determinata zona, gli alert per chi sta per attraversare un’area cittadina con restrizioni per i veicoli più inquinanti (che saranno attive già da giugno in Francia, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito) e la possibilità di scegliere un volo aereo in base alle emissioni di CO2 stimate.

