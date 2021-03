Fiat ti paga se guidi in maniera sostenibile

Guidare in maniera sostenibile può fruttare fino a 150 euro all’anno se guidi una Fiat Nuova 500. E’ possibile con la nuova iniziativa lanciata da Stellantis che premia gli automobilisti che abbracciano uno stile di guida “eco-responsabile”.

Il Gruppo che ha da poco riunito FCA e Peugeot-Citroen ha infatti messo a punto insieme alla start-up green-tech Kiri Technologies un sistema a premi che permette di accumulare una moneta virtuale, il KiriCoin, che può essere spesa per prodotti e servizi in un marketplace dedicato. Inoltre i più “virtuosi” possono ottenere premi extra, come buoni Amazon, Apple, Netflix, Spotify e Zalando.

Le statistiche settimanali ed il portafoglio KiriCoin integrate nell’app di Fiat – ©Fiat

Il tutto funziona semplicemente guidando in maniera “risparmiosa”, limitando cioè consumi e dunque emissioni di CO2, le Nuove 500 connesse e dotate del nuovo sistema di infotainment uConnect. Dati come distanza e velocità vengono calcolati in un punteggio da 0 a 100, inviati al cloud di Kiri e convertiti automaticamente nel portafoglio KiriCoin integrato nella app Fiat.

Nel traffico urbano con uno stile di guida normale un chilometro equivale all’incirca a un KiriCoin e ogni KiriCoin vale 2 centesimi di euro. Ciò significa che, con una percorrenza di 10.000 chilometri all’anno in ambito urbano si può accumulare l’equivalente di circa 150 euro.

LEGGI anche:

Fiat 500 3+1, la 500 elettrica ha una porta in più

Le migliori auto elettriche da comprare con meno di 25.000 euro nel 2021