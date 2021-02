A San Valentino domenica ecologica a Roma: chi si ferma e chi potrà circolare

Le auto si fermano ancora a Roma, restituendo spazio a pedoni e ciclisti. Il 14 febbraio ci sarà un nuovo blocco del traffico, la terza domenica ecologica dopo quelle del 15 novembre 2020 e del 24 gennaio. Ecco chi potrà circolare e chi invece dovrà affidarsi ai mezzi pubblici per gli spostamenti più lunghi.

L’ultima domenica di carnevale sarà fredda ma questo non impedirà certamente ai cittadini, con le dovute precauzioni legate al Covid, di concedersi due passi all’aria aperta lasciando a casa la macchina.

Per il 14 febbraio è previsto lo stop totale al traffico privato nella Fascia Verde. Il divieto di circolazione è in programma dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le auto più inquinanti non potranno dunque accedere all’interno dell’area ma alcuni veicoli potranno comunque spostarsi.

Chi potrà circolare

Il divieto di circolazione infatti non riguarda le seguenti categorie di veicoli:

le auto a benzina Euro 6

i veicoli elettrici o ibridi

i mezzi alimentati a metano, a gpl o bi-fuel (benzina+metano o gpl)

i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi di categoria Euro 2 e successive;

le moto a 4 tempi Euro 3 e successive

i veicoli in sharing.

Saranno inoltre consentiti gli spostamenti ai veicoli al servizio delle persone con disabilità (fornite dell’apposito contrassegno speciale di circolazione) e anche quelli di chi deve recarsi nei centri di vaccinazione:

“(…) autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all’effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all’emergenza Covid-19”.

Qui l’elenco completo delle categorie che potranno circolare all’interno della fascia verde.

Sarà la penultima delle 4 domenica ecologiche previste dall’Amministrazione capitolina. La prossima sarà a marzo ma intanto i romani potranno approfittare dello stop alle auto e della giornata di sole per riappropriarsi della città, e perché no, di festeggiare un San Valentino alla riscoperta delle bellezze capitoline.

Fonti di riferimento: Roma Mobilità

