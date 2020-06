Passare da un’auto a motore tradizionale ad un’auto elettrica comporta tante gioie, ma anche qualche cambiamento ad abitudini consolidate. C’è però qualche trucchetto e qualche regola di bon ton per vivere questa nuova vita da “automobilista elettrico” al meglio.

Le ha riassunte in un semplice decalogo Nissan, il costruttore che prima di ogni altro ha investito nelle auto elettriche, tanto che la sua Nissan Leaf è da anni la prima in classifica nel segmento delle auto a batteria, nella sua “Guida Nissan per l’automobilista elettrico”. Molti consigli si riferiscono alle vetture Nissan, ma sono validi anche per modelli di altri marchi.

Le riportiamo di seguito:

Condividi i tuoi consigli sui punti di ricarica pubblici locali con amici e familiari, oppure usa le app e i forum per accedere ai suggerimenti pubblicati dai proprietari dei veicoli elettrici nella tua area. Con l’app Nissan Charge puoi aiutare gli altri membri della community EV consigliando i migliori punti di ricarica e aiutandoli a pianificare i viaggi a lunga percorrenza.

Aiuta gli altri clienti EV

Evita di scollegare i veicoli elettrici degli altri conducenti nei punti di ricarica pubblici e se hai una colonnina di ricarica a casa, considera di renderla disponibile al tuo vicino, impiegando tutte le misure di sicurezza. L’88% delle persone predilige la ricarica a casa, quindi condividi la tua colonnina di ricarica in caso di necessità, perché potrebbe essere utile agli altri.

Non occupare le aree di ricarica

Proprio come eviteresti di parcheggiare in una stazione di servizio inutilizzata, non occupare un’area di ricarica per i veicoli elettrici se non intendi ricaricare. Se hai bisogno di ricaricare il tuo veicolo, rispetta gli altri e pensa a quanto tempo ti serve: le colonnine di ricarica rapida pubbliche CHAdeMO permettono di ricaricare Nissan Leaf da 40 kWh e la LEAF e+ da 62 kWh dal 20% all’80% in soli 60 e 90 minuti rispettivamente3.

Prenditi cura della batteria

Evita di lasciare a lungo il tuo veicolo elettrico con un livello di carica basso, così potrai garantire la capacità della batteria e ridurre al minimo l’impatto sull’autonomia di percorrenza. Se possibile, parcheggia al coperto.

Pianifica la tua ricarica

Se stai organizzando un lungo viaggio, prima definisci il percorso e poi utilizza i servizi di mappatura per verificare i punti di ricarica disponibili lungo il tragitto. Vale sempre la pena pianificare in anticipo: è un ottimo metodo per rendere un viaggio a lunga percorrenza ancora più facile. Esistono alcuni strumenti molto utili a tal proposito: l’app Nissan Charge mostra in tempo reale prezzi e disponibilità dei punti di ricarica, garantendo la massima flessibilità. In media il costo di ricarica per una Leaf è pari a 2 euro ogni 100 km, perciò puoi sfruttare al massimo i punti di ricarica pubblici presenti sul percorso.

Non hai bisogno di molta carica? Lascia un biglietto

Se non hai necessità di caricare a lungo in un punto di ricarica pubblico, considera di lasciare un biglietto sul parabrezza o sulla colonnina per far sapere quanto tempo ci vorrà o a che ora tornerai. Tutti abbiamo bisogno di usufruire di un servizio pubblico in modo tempestivo e i punti di ricarica non fanno eccezione. Perciò scrivi un bigliettino e fai sapere a chiunque arrivi dopo di te che – se il sistema di ricarica lo consente – può all’occorrenza scollegare la tua auto: te ne sarà grato.

Controlla gli pneumatici e le impostazioni di guida

Per massimizzare l’efficienza del tuo veicolo, attiva la modalità di risparmio energetico della tua auto e assicurati che gli pneumatici siano gonfiati al livello raccomandato dal produttore. Con Nissan Leaf puoi ottimizzare il tuo viaggio selezionando la modalità Eco-Mode, ideale in città. Inoltre l’e-Pedal, la tecnologia esclusiva di Nissan progettata per accelerare, rallentare e frenare con un unico pedale, ottimizza la frenata rigenerativa. Attivando poi la modalità di guida B di Leaf è possibile migliorare ulteriormente la frenata rigenerativa, erogando ancora più energia in movimento.

Valuta le alternative di ricarica

Un’auto elettrica è come un gatto che dorme, è inattivo per 20 ore al giorno. Impiega al meglio questa opportunità e decidi liberamente se ricaricare presso un punto di ricarica rapida pubblico, una colonnina domestica o anche tramite una presa domestica standard. Puoi caricare facilmente la tua auto elettrica ovunque sia possibile accedere all’alimentazione di rete, proprio come il tuo smartphone.

Proteggi i punti di ricarica

Proprio come ti prenderesti cura delle tue soluzioni di ricarica a casa, rispetta la rete di infrastrutture di ricarica pubblica per assicurarti che funzionino sempre in modo impeccabile e alla massima velocità programmata.

