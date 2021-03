Dal 2030 le Volvo saranno tutte elettriche

Tutte le auto a marchio Volvo saranno elettriche entro il 2030: lo ha annunciato la Casa automobilistica svedese, fissando una roadmap che progressivamente porterà all’accantonamento dei motori tradizionali per arrivare ad una flotta al 100% elettrica entro la fine del decennio.

Volvo punta a far sì che già entro il 2025 il 50% delle sue vendite globali consista in auto completamente elettriche, con il resto costituito da veicoli ibridi. Nel quinquennio successivo spariranno via via dal listino anche le ibride, per far spazio a modelli a batteria.

La decisione «si basa anche sulla previsione che la legislazione, così come una rapida espansione delle infrastrutture di ricarica di alta qualità accessibili, accelererà l’accettazione di auto completamente elettriche da parte dei consumatori», spiega in una nota Volvo.

L’altra novità è che le auto elettriche Volvo si acquisteranno esclusivamente online: acquistando una Volvo elettrica online, questa verrà fornita in abbinamento a un pacchetto di servizi che includeranno assistenza, garanzia, soccorso stradale, assicurazione e le soluzioni di ricarica domestica.

La prima auto elettrica di Volvo è la Volvo XC40 Recharge, SUV medio presentato lo scorso anno con due motori per una potenza complessiva di 408 CV ed un’autonomia da oltre 400 km, alla quale da quest’anno affiancherà la Volvo C40 Recharge, una versione con caratteristiche simili ma una carrozzeria più sportiva.

