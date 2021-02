Chi ricorda la Renault 5? Tornerà e sarà elettrica

E’ stata dagli anni ’70 agli anni ’90 una delle auto francesi più popolari e diffuse anche in Italia. Poi accantonata per far posto alla più moderna Clio, la Renault 5 però è rimasta nel cuore di molti (soprattutto quelli con ormai qualche capello grigio in testa) per il suo stile all’epoca molto moderno che piaceva tanto agli uomini quanto alle donne, ma anche per la sua economicità e per la sua praticità: all’epoca fu una delle prime utilitarie col portellone.

Con un’ “operazione revival” che è già riuscita ad esempio a Fiat con la 500 e BMW con la Mini, Renault ha deciso di riproporre la Renault 5 ma in una contemporanea versione a motore elettrico.

La vettura è già a buon punto, come dimostra il prototipo Renault 5 Prototype da poco presentato dal costruttore transalpino oggi guidato dall’italiano Luca De Meo, che ripropone il design della “Cinq” in chiave odierna.

«Il design di Renault 5 Prototype si ispira a un modello cult del nostro patrimonio. Questo modello incarna semplicemente la modernità, un veicolo radicato nel suo tempo: urbano, elettrico, affascinante»: così la descrive il responsabile del design di Renault Gilles Vidal.

Quando sarà possibile comprarla? Per il momento non è stata stabilita una data precisa, ma Renault ha annunciato che entro il 2025 lancerà sette nuovi modelli a batterie, tra cui la nuova Renault 5 elettrica.

LEGGI anche:

Le migliori auto elettriche da comprare con meno di 25.000 euro nel 2021

Le auto elettriche sono davvero a zero emissioni? Dipende anche da dove sono prodotte