Bonus seggiolini anti abbandono, al via da oggi ma… non c’è traccia della piattaforma

Dispositivi anti abbandono, da oggi 20 febbraio si potrà richiedere il rimborso per l’acquisto dei sistemi da installare sui seggiolini auto. “Sarà possibile richiedere 30€ sulla piattaforma online dedicata, raggiungibile sul sito Sogei e sul portale del Mit”, avevano annunciato. Peccato che al momento sia impossibile farlo ed è difficile anche accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che risulta a tratti offline.

Nel momento in cui scriviamo non vi è traccia della piattaforma. Nonostante da oggi sia possibile ottenere il contributo, sia Sogei che il Mit non suggeriscono alcun link che riporti al sito dedicato. L’ennesimo atto di disorganizzazione che riguarda i dispositivi.

Dalla mezzanotte di ieri e fino ad ora, il sito del Ministero dei trasporti funziona a singhiozzo.

L’unica informazione fornita dal Ministero mezz’ora fa è questa:

La piattaforma per la richiesta del bonus per i dispositivi antiabbandono sarà attiva da oggi 20 febbraio 2020. Il link… Pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su Giovedì 20 febbraio 2020

In un primo momento infatti, il 7 novembre era entrato in vigore il decreto ed era scattata la corsa ai dispositivi . Vista l’impossibilità delle famiglie di trovarli, la commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al dl Fisco rinviando le sanzioni per chi non si fosse messo in regola al 6 marzo.

Eppure, a fine gennaio la ministra Paola De Micheli aveva firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Sul sito del Mit si legge infatti:

“Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica sviluppata da Sogei e che, una volta messa online, sarà raggiungibile dal sito del Mit“.

Una beffa per i genitori che avevano già acquistato il dispositivo da mesi e che attendono il rimborso. Probabilmente si tratta di un ritardo.

@paola_demicheli Buongiorno per bonus antiabbandono bambini in auto?? La piattaforma sogei il link del mit? Oggi è il giorno per iscriversi. Problema reale … soluzione?? — Gianfranco Di Guida (@gdiguidahrt) February 20, 2020

A regime, chi dovrà acquistarlo dovrebbe ottenere (il condizionale è d’obbligo) un buono spesa elettronico del valore di 30 euro mentre chi lo ha già comprato dovrà allegare copia dello scontrino entro 60 giorni dal 20 febbraio per ottenere il rimborso.

Alle 9 del #20febbraio ancora nessuna indicazione per il bonus dispositivi antiabbandono. Un altro grande risultato del nostro governo. pic.twitter.com/HQ4Ut7iR2n — laZiaMatta (@laZiaMatta) February 20, 2020

Ricordiamo che i dispositivi anti abbandono sono obbligatori per i bambini fino a 4 anni e vanno installati sul seggiolino. Da marzo, chi ne risulterà privo rischierà una multa da 81 a 326 euro più la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Come si presenta la domanda

Meglio prepararsi visto che per richiedere il bonus è richiesta l’identità SPID.

