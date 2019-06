In arrivo lo pneumatico senza aria che non si buca e si rigenera

Si chiama Uptis ed è lo pneumatico senza aria che non si buca e si ricicla 6 volte

Si chiama Uptis ed è il nuovo pneumatico senza aria e che si ricicla fino a 6 volte. A presentarlo sono stati Michelin e General Motors. Quest'ultima sta testando il prototipo di Uptis nei propri veicoli elettrici, tra cui la Chevrolet Bolt EV.

Esso è stato soprannominato "gomma-fachiro" perché è autoportante grazie a una struttura ad hoc ed è privo di aria. È anche molto resistente e non teme chiodi da 10 cm. Ma non solo. A fine vita è possibile riciclarne la struttura per 5/6 volte.

Uptis è dunque airless, stampato in 3D e 100% sostenibile visto che per realizzarlo vengono usati materiali interamente rinnovabili o bio-sourced.

Senza aria e con meno rifiuti

La tecnologia airless fa sì che il prototipo di Uptis sia resistente alle forature, alle perdite di pressione e ai danni da urti contro cordoli e sassi. In questo modo, da una parte garantisce una maggiore sicurezza perché essendo privo di aria elimina il rischio di pneumatici sgoni o il loro scoppio. Dall'altra, permette di ridurre l'uso di materie prime e rifiuti per la sostituzione di pneumatici o la produzione di pneumatici di scorta.

Eliminare l'aria compressa a sostegno del carico del veicolo permette un notevole risparmio ambientale: circa 200 milioni di pneumatici in tutto il mondo vengono smantellati prematuramente ogni anno a causa di forature, danni o pressione dell'aria impropria che causano un'usura irregolare.

A bordo delle auto elettriche

Grazie all'accordo on General Motors, dal 2024 questi pneumatici potrebbero essere montati sulle auto elettriche. Al momento si stanno testando sulla Chevrolet Bolt EV.

"Il prototipo Uptis dimostra la capacità di innovazione di Michelin - sia nella padronanza di questi materiali high-tech, sia nell'approccio allo sviluppo in stretta collaborazione con GM" ha detto Eric Vinesse, vice presidente esecutivo, ricerca e sviluppo del gruppo Michelin durante il lancio di Uptis al Summit di Movin'On. "Uptis rappresenta il progresso verso la visione di Michelin per la mobilità di domani e incarna anche il nostro impegno per una migliore mobilità sostenibile per tutti".

