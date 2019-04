Formula E a Roma, si parte! Oggi le auto elettriche corrono nella capitale. Programma 2019 e orari

C'è grande attesa a Roma per il campionato di formula E 2019, che vedrà protagoniste le auto da corsa elettriche. Questo week end nella capitale si sfideranno 22 auto, altrettanti piloti, 11 team e 9 marchi automobilistici globali per la tappa romana.

Le auto a zero emissioni gareggeranno tra le antiche rovine della capitale a partire da oggi, 13 aprile. Per la seconda volta nella storia della Formula E, vi sarà il ritorno nel Circuito cittadino dell'EUR di 2,84 km. L'Eur sarà la settima tappa del campionato 2018/2019 per poi concludersi a luglio a New York.

Dopo il debutto dello scorso anno, le auto da corsa tornano a Roma con tante novità tra cui maggiore velocità, più azione in pista e una sola auto per pilota.

"Una scocca da batmobile per le nuove auto elettriche che hanno raddoppiato la capacità di accumulo di energia della Gen1, non rendendo quindi più necessario il cambio d'auto a metà gara. Con una potenza di 250 kW, la Gen2 accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 280 km/h" si legge sul sito ufficiale

La durata della gara del’E-Prix di Formula E sarà 45 minuti più in giro, durante i quali i piloti percorreranno via Cristoforo Colombo. Il circuito cittadino dell'EUR ha una lunghezza di 2,87 km, per un totale di 21 giri.

Il gran premio si svolgerà tutto di sabato, prove comprese. Si parte alle 7.30 con la prima sessione di prove libere, alle 10 con la seconda mentre le qualifiche saranno alle 12. L'inizio delle gare è previsto alle 16.

Alla vigilia, in testa alla classifica piloti dell'E-Prix c’è da Costa della Bmw con 62 punti, seguito da Jerome D'Ambrosio della Mahindra Racing con 59 punti.

Seguono Sam Bird ed Eric Vergne a quota 54 punti. La classifica costruttori vede al comando il team Envision Virgin Racing con 97 punti, seguita dalla scuderia Audi Sport Abt (che ha vinto lo scorso anno il titolo) con 96 punti e da Ds Techeetah a 95.

Già da oggi sono in programma una serie di iniziative ma le gare inizieranno domani. Oggi alle 13 sono partite le prime qualificazioni dell'E-Race. Alle 18 invece ha avuto inizio l'E-Parade. Nel circuito che ospiterà i bolidi della Formula E, è stata allestita una parata ecosostenibile che permetterà a chiunque voglia cimentarsi con una bici elettrica, un monopattino o un hoverboard, di sperimentare il circuito dell'Eur.

