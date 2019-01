E’ nato il primo prototipo di appartamento completamente sostenibile alimentato da un’auto elettrica. Si tratta del Nissan Energy Home, i cui consumi vengono soddisfatti interamente grazie a dei pannelli solari e agli scambi energetici che avvengono con la Nissan LEAF.

Avreste mai pensato che un giorno sarebbe stato possibile gestire i consumi di un intero appartamento utilizzando semplicemente la propria auto (ovviamente elettrica)? Ebbene non si tratta più di un fantascientifico futuro ma del presente: quel giorno è arrivato grazie al lavoro della Nissan e in particolare della sua LEAF, auto 100% elettrica, la più venduta della storia.

Nissan Energy Home, è una vera e propria casa che è stata allestita presso la galleria del quartier generale di Yokohama. Disegnata dallo “space design team” con a capo Alfonso Albaisa, è stata realizzata in legno ed è dotata di pareti chiare. Una via di mezzo tra spazio moderno e tradizione giapponese con un richiamo evidente al fascino della natura.

Impossibile non notare le strisce illuminate di colore blu che passano su muri e pavimenti e mostrano visivamente a tutti come il flusso di energia è in grado di muoversi avanti e indietro dai pannelli solari alla batteria della LEAF.

Come funziona

La Nissan Energy Home è dotata di pannelli solari che accumulano energia elettrica durante la giornata e poi la inviano alla batteria dell’auto elettrica. Questa è in grado di stoccarla e poi fornirla nuovamente all'appartamento per soddisfare tutte le sue necessità: illuminazione, aria condizionata, dispositivi elettrici vari, esigenze della cucina, ecc.

Non solo tutti i bisogni della casa sono soddisfatti ma rimane anche una piccola percentuale di carica della batteria per utilizzare eventualmente l’auto per degli spostamenti.

L’innovativo traguardo è stato raggiunto grazie ad alcune tecnologie all’avanguardia, come le Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid, che permettono di collegarsi a sistemi energetici esterni per ricaricare le batterie e poi fornire l’energia necessaria all’appartamento quando più necessario.

Questa novità trasforma e amplia di molto la nostra idea di auto che, da semplice mezzo di trasporto (sia pure innovativo e pulito), diventa uno strumento utile ad accumulare e scambiare energia con case, appartamenti e altri luoghi. Un modo utile anche a garantire meno sprechi e a gestire le nostre risorse in maniera più sostenibile.

Grazie al lavoro dell’auto elettrica, non solo si è riusciti ad alimentare l’appartamento ma anche una postazione bar grazie alla quale i visitatori hanno potuto gustare un caffè macchiato con il proprio volto disegnato sopra la schiuma.

Francesca Biagioli