Volano le vendite della Nissan Leaf in Europa e in Norvegia l'auto elettrica della Casa giapponese è il modello più venduto in assoluto nel 2018 prendendo il posto che lo scorso anno fu della e-Golf.

Non solo tra le elettriche, in Norvegia la Nissan Leaf è l'auto più venduta in assoluto. Complice la particolare attenzione alla sostenibilità, ma soprattutto alla politica di incentivi che già da molti anni lo Stato ha messo in campo per l'acquisto di auto elettriche, nel Paese scandinavo la mobilità a zero emissioni è diventata praticamente la norma. Anche lo scorso anno, infatti, in testa alla classifica di vendite c'era l'eGolf, l'elettrica targata Volkswagen.

Una realtà che, confrontata con il mercato automobilistico italiano sembra essere lontana anni luce, ma che rappresenta l'apice di una tendenza che si sta diffondendo anche nel resto d'Europa dove le vendite di auto elettriche è costante in aumento. All'interno di questo segmento è la Nissan Leaf a farla da padrona, nonostante negli anni aumentino "i concorrenti", con oltre 40.000 veicoli venduti (12.000 dei quali in Norvegia appunto). Anche in Italia l'auto giapponese 100% elettrica risulta la più venduta tra le auto a zero emissioni con 1.500 unità .

Un egemonia nel mercato elettrico di Nissan destinato ad aumentare con il lancio delle due nuove versioni di Leaf e+ migliorate nell'autonomia e nel design. In particolare, la LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition, dotata di una batteria da 62 kWh che offre prestazioni migliorate e un'autonomia fino a 385 km con una singola carica.

Simona Falasca