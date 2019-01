Quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia nel 2018 secondo la classifica stilata da Unrae

Auto elettriche? Non più del tutto sconosciute ai viaggiatori sulle quattro ruote. Norme aggiornate per quanto riguarda l’inquinamento, incentivi e blocchi alla circolazione sembrano aver agevolato una loro maggiore diffusione, anche se restano ancora i limiti legati alla scarsità dei punti di ricarica e ai costi ancora troppo elevati dei modelli a batteria. Ma quali sono le auto elettriche che gli italiani hanno preferito nel 2018?

Ce lo dice la Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti di autoveicoli esteri, che ogni anno stila le sue classifiche per quanto riguarda le immatricolazioni di tutti i tipi di veicoli.

Ecco allora le 10 auto elettriche vendute in Italia nell’anno appena trascorso:

1. Nissan Leaf

Come non poteva essere al primo posto la vettura elettrica più amata dagli italiani, la Nissan Leaf, che è anche la più venduta in Italia nel 2018. L’auto ha un solo pedale che consente di accelerare, frenare e fermarsi e il "ProPilot", che è in grado di mantenere la traiettoria desiderata e di accelerare e rallentare autonomamente, fino a frenare completamente. E anche per parcheggiare basta premere un solo tasto.

2. Smart Fortwo

La citycar ultracompatta a due posti per eccellenza, la sua versione elettrica fornisce in città un bel po' di autonomia. La batteria è stata posizionata in un telaio stabile nel sottoscocca per una migliore protezione possibile.

3. Renault Zoe

Anche lei perfetta in città, l'elettrica di casa Renault è la terza vettura tra le elettriche più vendute in Italia lo scorso anno. Ha un sistema 100% elettrico che permette di sfruttare le tecnologie Z.E. come la decelerazione o la frenata rigenerativa per ottimizzare l’autonomia. In salita, il consumo elettrico la riduce, mentre in discesa recupera l'energia consumata.

4. Tesla Model S

La Model S è al quarto posto delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2018, col suo motore elettrico che garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2.7 secondi. Tesla Model S dispone anche di Pilota automatico e di un sistema intelligente di luci che rende la visibilità notturna più piacevole e sicura.

5. Tesla Model X

Al quinto posto compare il Suv sportivo più veloce e più capiente (7 posti più bagagli) e con una valutazione di sicurezza 5 stelle US NCAP. Una delle vetture elettriche per eccellenza, con 565 km di autonomia e con trazione integrale di serie e una batteria da 100 kWh.

6. Bmw i3

In soli 45 minuti ricarica la batteria ad alta tensione arriva fino all’80% in una stazione di ricarica veloce e può percorrere 260 km al giorno.

7. Smart Forfour

Di nuovo la Smart, ma la Forfour, compare nella classifica delle elettriche più vendute. Più spaziosa per ospitare fino a quattro persone, è anche veloce da ricaricare.

8. Volkswagen Golf

Il modello elettrico ha luci a Led e 300 km di autonomia nel nuovo ciclo di guida europeo.

9. Citroen C-Zero

Al nono posto la citycar 100% elettrica di Citroen, la C-Zero, dal motore elettrico con 49 kW di potenza e una batteria agli ioni di litio. La velocità massima registrata è di 130 km/h e l'autonomia della batteria è di 150 km con una sola ricarica.

10. Jaguar i-Pace

Di taglia decisamente elevata ("solo" 88 unità vendute), il Suv è la prima vettura 100% elettrica della casa automobilistica britannica Jaguar Land Rover e commercializzato con il brand Jaguar, con una propulsione agli ioni di litio e due motori sugli assi posteriori e anteriori.

