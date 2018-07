Auto elettriche più accessibili e alla portata di tasca di tutti, o quasi. Edison promette di farlo lanciando sul mercato Plug&Go. I veicoli ecologici potranno essere noleggiati a lungo termine, senza sostenere il costo, spesso elevato, dell'acquisto di una delle auto elettriche oggi presenti sul mercato.

Plug&Go mette a disposizione una serie di modelli, tutti con la formula del noleggio a lungo termine. Sarà possibile acquistare e installare in casa una Wall Box che permetterà di ricaricare direttamente il veicolo. Infine, attivando anche la fornitura di energia elettrica con Edison, chi sceglierà di noleggiare un'auto elettrica otterrà anche il rimborso in bolletta di un valore pari a un anno di ricarica dell’auto. In media si tratta di circa 180€ all'anno (stimato per ricaricare un'auto elettrica con un consumo pari a 900 kWh e un prezzo complessivo dell'energia pari a 0,2 €/kWh).

Via anche i costi di manutenzione, assicurazione e bollo, oltre a quelli legati al combustibile. Se il rifornimento di un’auto tradizionale costa in media 1.000 euro all’anno, quello di un’elettrica può arrivare intorno a 200 euro.

Come noleggiare un'auto elettrica con Plug&Go

Edison Plug&Go offre 3 formule di noleggio a lungo termine:

"Muoversi in città", pensata per i piccoli spostamenti cittadini con auto di piccole dimensioni. In questo caso, le auto a disposizione sono la Renault Zoe R110 Intens, la Citroen C0 e la Smart fortwo coupè Electric Drive (offerta limitata), a partire da 340€ al mese.

"Muoversi in libertà", dedicata alle famiglie che hanno bisogno di un'auto più comoda. In questo caso, le opzioni vanno dalla Nissan Leaf Acenta alla Volkswagen e-golf a partire da 490€ al mese.

Infine, si può scegliere anche l'opzione "Muoversi con stile", per chi vuole un'auto dalle alte prestazioni. Si può noleggiare a partire da 595€ al mese una Bmw i3 94Ah.

Per affittare un'auto, basta compilare l'apposito form, inviando la propria richiesta, senza impegno, valutando poi l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

Vantaggi per l'ambiente

In generale, per ogni auto elettrica che entra in circolazione invece di una alimentata da altri combustibili, si può avere una riduzione della produzione di anidride carbonica fino a 2 tonnellate all’anno.

“Edison si sta impegnando concretamente per aiutare le famiglie italiane ad adottare l’auto elettrica. Riteniamo che la diffusione dei veicoli elettrici sia a un punto di svolta e la prevista uscita di molti nuovi modelli nei prossimi due anni darà un impulso decisivo alla crescita del mercato – ha detto Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia. - L’obiettivo di Edison è di rimuovere i principali ostacoli all’adozione dell’auto elettrica, ossia l’investimento iniziale e la difficoltà di ricarica. Con il noleggio dell’auto, l’installazione a casa della Wall Box, e l’energia gratuita per il primo anno di ricarica dell’auto offriamo un servizio completo che supera questi ostacoli ed aiuta a muoversi in maniera più sostenibile e più economica senza modificare le proprie abitudini”.

