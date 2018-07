Incentivi auto, in Friuli Venezia Giulia approvati i bonus fino a 5mila euro per sostituire i vecchi veicoli con auto a metano, gpl, ibride ed elettriche

Incentivi auto ecologiche in Friuli Venezia Giulia: la mobilità qui si fa green grazie alla Giunta regionale che ha appena approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Camere di commercio di Pordenone, Udine e della Venezia Giulia con cui si concedono contributi a privati che vanno da un minimo di 3mila a un massimo di 5mila euro per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli sostenibili.

L’ammontare complessivo è di 1.512.000 euro e, oltre alle auto, rientrano nell’ambito della norma anche i veicoli destinati al trasporto delle persone con massimo otto posti a sedere oltre al conducente. Insieme alle vetture, devono essere rottamati a fronte dell’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione.

Il contributo massimo riconosciuto dalla Regione ammonta a 3mila euro se la vettura è sostituita con una bifuel alimentata benzina-metano. Se invece si acquistano veicoli ibridi, il sostegno sale a 4mila euro, per arrivare a 5mila per un veicolo elettrico.

“ Si tratta di una misura con cui si vuole contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria – spiega l’assessore all'Ambiente ed Energia del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro. Il Friuli Venezia Giulia erogherà un contributo tra i 3mila e i 5mila euro a quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina Euro 0 o Euro 1 oppure a gasolio da Euro 0 a Euro 3 a fronte di un acquisto più verde ”.

Quando fare domanda

Come si legge dalla nota, attraverso la stipula della convenzione, la Regione provvederà a ripartire gli importi per gli incentivi alle Cciaa. Ciascuna Camera di Commercio pubblicherà sul proprio sito internet i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini, lo schema di domanda e tutti i moduli necessari.

