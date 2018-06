Si chiama Emilia 4 e viaggerà ad energia solare. Eccola la prima auto tutta italiana fatta con materiali di derivazione aerospaziale che sarà capace di raggiungere a emissioni zero una velocità di 110 chilometri orari consumando una quantità di energia pari a quella di un asciugacapelli.

Progettata e costruita dall’Università di Bologna e presentata nei locali del Museo Ferrari di Maranello, Emilia 4 parteciperà tra circa un mese all’American Solar Challenge, la gara a tappe di oltre 3mila km che va dal Nebraska all’Oregon, negli Stati Uniti.

Non inquina, non fa rumori, non ha bisogno di carburante e, grazie a batterie al litio, ha un elevato grado di autonomia anche quando non batte il sole. Due anni di progettazione e 4 posti, con Emilia 4 sono stati utilizzati per la prima volta nel settore dell’automotive dei materiali di derivazione aerospaziale brevettati Avio, soprattutto materiali avanzati come laminati e sandwich in fibra di carbonio e tubolari in titanio. Inoltre, per la sua creazione sono state usate resine/fibre "green" o ibridate e freni al carbonio.

E non solo. “ Abbiamo montato su Emilia 4 la tecnologia che sviluppiamo quotidianamente per le applicazioni rivolte al settore industriale, quindi ad esempio la tecnologia per la conversione fotovoltaica o per la distribuzione di celle fotovoltaiche anche sulle pareti verticali degli edifici – spiega Claudio Rossi del dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione "Guglielmo Marconi" dell’Alma mater. Abbiamo la possibilità di dimostrare per la prima volta in Italia che è possibile sviluppare un veicolo che sia energeticamente autonomo, in grado di sviluppare un certo fabbisogno di mobilità senza assoluto bisogno di energia dall'esterno, in modo assolutamente rinnovabile ”.

Emilia 4 è stata sviluppata dal team emiliano Onda Solare e sarà questa l’unica squadra europea che parteciperà a luglio all’American Solar Challenge 2018. La sfida consiste nell’arrivare primi su un itinerario di 3460 chilometri dal Nebraska all’Oregon, da percorrere solo grazie al sole.

Per ora Emilia 4 è solo un prototipo, ma in molti si augurano che venga presto omologata per circolare su strada.

Germana Carillo