Ricaricare la propria auto elettrica in appena 8 minuti, utili a percorrere 200 km. È possibile grazie alla nuova colonnina Terra High Power, ideata da ABB.

Presentata alla Fiera di Hannover, secondo ABB è il sistema di ricarica più veloce del mondo e faciliterà la diffusione delle auto elettriche, che ancora oggi sono un settore di nicchia rispetto alle altre tipologie.

Oltre ai costi ancora non alla portata di tutti, uno dei principali problemi delle auto elettriche è infatti la scarsa presenza di infrastrutture di ricarica e la lentezza con cui si fa “rifornimento”.

Con una potenza fino a 350 kilowatt, la nuova colonnina di ricarica Terra HP garantisce a un'auto elettica di percorrere 200 chilometri di autonomia con soli 8 minuti di "pieno". Questo genere di caricatore è particolarmente adatto per i punti di ristoro autostradali e le stazioni di servizio.